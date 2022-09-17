ДРУЖИННИК ⟩ Пауль Кескюла - жизнь вместе с "Кайтселийтом"

Членство в "Кайтселийте" дало возможность познакомиться с очень яркими личностями, уверен Пауль. Если бы он не был членом этой организации, то наверняка лишился бы такого шанса. "Это, бесспорно, повлияло на меня и на мою жизнь", - считает он.

Война в Украине

- Война в Украине дает кайтселийтчикам, а по сути и всем нам, повод посмотреть на себя и спросить: готовы ли мы и к чему мы готовы? Одно дело рисовать планы на бумаге и писать о них в газетах, и совсем другое - теперешняя война online. До обострения войны возможное нападение было в действительности далеко от всех людей, и от кайтселийтчиков тоже. Никто ведь не представлял себе, как на самом деле выглядит война. Теперь, когда войну непосредственно отражают по всем каналам, у кайтселийтчиков картина проясняется, - находит Пауль.

Готово ли эстонское государство к возможному нападению? Пауль считает, что к подобным катаклизмам никто никогда полностью готов не бывает. "Всегда чего-то не хватает и что-то не сделано".

По его оценке, важно быть честным с самим собой и признавать свои слабые места, чтобы затем укрепить их. "В эстонском государстве несколько лет не делалось важных расчетов, а теперь их пытаются срочно выполнить", - отмечает он.