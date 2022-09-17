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Предприниматель Аллан Мянд покупает Кохтла-Ярвеский дом престарелых

Эрик Калда
, журналист
Предприниматель Аллан Мянд покупает Кохтла-Ярвеский дом престарелых
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Дом престарелых в Ахтме уже второй раз за пять лет продан с аукциона, но сделка еще не завершена.
Дом престарелых в Ахтме уже второй раз за пять лет продан с аукциона, но сделка еще не завершена. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Фирма действующего в сфере недвижимости предпринимателя Аллана Мянда - ТОО "Prestone" - покупает расположенный в Ахтме Кохтла-Ярвеский дом престарелых более чем за полмиллиона евро.

"Prestone" был единственным участником открытого аукциона, организованного минувшим летом городской управой Кохтла-Ярве. Хотя на продажу была выставлена закрепленная недвижимость, опирались на решение, принятое горсобранием четырьмя годами ранее, согласно которому покупатель должен продолжать оказывать услугу общего ухода, а также сохранить весь персонал.

Мянд предложил полмиллиона

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