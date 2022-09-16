Нарва думает отправить деньги своих налогоплательщиков на помощь Украине

Инициатором сбора помощи выступил еще в июне Союз городов и волостей Эстонии, который обсудил этот вопрос как в свете текущей ситуации, так и в свете послевоенного восстановления Украины. Союз собирается оказывать помощь конкретно Житомирской области, как сказано в проекте решения, представленном на рассмотрение депутатам Нарвского горсобрания.

Также отмечается, что помощь Украине будет не финансовой, а на собранные с эстонских самоуправлений деньги будут приобретены необходимые товары, по возможности транспортные средства.

Союз городов и волостей Эстонии предполагает, что самоуправления смогут выделить денежную сумму в размере 70 процентов от своего членского взноса в этой организации в 2022 году. Но учитывались также различия самоуправлений, и большому городу Нарва предложили выделить только 40 процентов от членского взноса - это составляет 15778 евро (полный членский взнос Нарвы за 2022 год составляет 39445 евро).