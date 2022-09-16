Нарвское горсобрание на очередном заседании 22 сентября рассмотрит предложение управы выделить из городского бюджета денежное пособие на приобретение помощи Украине. Речь идет о 15778 евро.
Нарва думает отправить деньги своих налогоплательщиков на помощь Украине
Инициатором сбора помощи выступил еще в июне Союз городов и волостей Эстонии, который обсудил этот вопрос как в свете текущей ситуации, так и в свете послевоенного восстановления Украины. Союз собирается оказывать помощь конкретно Житомирской области, как сказано в проекте решения, представленном на рассмотрение депутатам Нарвского горсобрания.
Также отмечается, что помощь Украине будет не финансовой, а на собранные с эстонских самоуправлений деньги будут приобретены необходимые товары, по возможности транспортные средства.
Союз городов и волостей Эстонии предполагает, что самоуправления смогут выделить денежную сумму в размере 70 процентов от своего членского взноса в этой организации в 2022 году. Но учитывались также различия самоуправлений, и большому городу Нарва предложили выделить только 40 процентов от членского взноса - это составляет 15778 евро (полный членский взнос Нарвы за 2022 год составляет 39445 евро).
Нарвская горуправа сообщила, что чтобы поддержать инициативу Союза городов и волостей по оказанию помощи Украине, необходимо будет предусмотреть названную сумму в дополнительном бюджете города на 2022 год.