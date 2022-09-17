Йыхвиский депутат Алексей Наумкин предложил переговорить о слиянии волости с городом Кохтла-Ярве

Перед голосованием депутат от оппозиции центрист Алексей Наумкин спросил, начались ли переговоры об объединении и с Кохтла-Ярве. Когда председатель волостного собрания Валло Реймаа ответил отрицательно, Наумкин сказал: "Мое предложение - переговорить также с Кохтла-Ярве". Наумкин напомнил о том, что много лет назад волостное управление считало целесообразным, чтобы Йыхви объединился с Ахтмеской частью города Кохтла-Ярве.