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Йыхвиский депутат Алексей Наумкин предложил переговорить о слиянии волости с городом Кохтла-Ярве

Северное побережье
Йыхвиский депутат Алексей Наумкин предложил переговорить о слиянии волости с городом Кохтла-Ярве
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Алексей Наумки.
Алексей Наумки. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На заседании в четверг Йыхвиское волостное собрание решило предложить Тойла начать переговоры о слиянии.

Перед голосованием депутат от оппозиции центрист Алексей Наумкин спросил, начались ли переговоры об объединении и с Кохтла-Ярве. Когда председатель волостного собрания Валло Реймаа ответил отрицательно, Наумкин сказал: "Мое предложение - переговорить также с Кохтла-Ярве". Наумкин напомнил о том, что много лет назад волостное управление считало целесообразным, чтобы Йыхви объединился с Ахтмеской частью города Кохтла-Ярве.

Председатель волостного собрания Валло Реймаа сообщил, что в настоящее время планов по переговорам об объединении с Кохтла-Ярве нет, но с соседним городом уже начали обсуждение по нескольким направлениям, таким как общественный транспорт, спорт и вопросы границы. "Мы должны общаться с нашими соседями", - сказал он.

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