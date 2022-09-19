На этой неделе самая читаемая статья интернет-издания "Северного побережья" была о том, что большинство преподавателей и учащихся Ида-Вирумааского центра профессионального образования не владеют эстонским языком. Учителям было дано пять лет, чтобы выучить язык, были организованы бесплатные курсы в рабочее время, но результата нет.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто несет ответственность за то, что учащиеся не знают язык?
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур так прокомментировал инцидент в социальных сетях: "С чего началась эта ситуация? Немыслимо ведь, что если безъязыкий выпускник основной школы войдет в дверь профучилища, то оно в мгновение ока сотворит чудо и человек переродится в знающего госязык. Снова есть основание требовательно посмотреть на ида-вирумааские основные школы с русским языком обучения и владельцев этих школ".
Агур знает, о чем говорит, потому что каждый год гимназия, которую он возглавляет, сталкивается с тем, что поступить туда хотят множество учеников, чей языковой уровень не соответствует тому, который должен быть. Ведь муниципальные школы в Кохтла-Ярве на протяжении многих лет были в первую очередь инструментом сохранения политической власти. Во времена единоличного правления Центристской партии директора школ должны были учитывать, что единственное, чего ожидает от них городская власть, - это политическая лояльность и готовность баллотироваться по списку правящей партии, когда грядут выборы. В сером доме речь об эстоноязычном обучении даже не заходила, потому что это могло не понравиться части электората. Скорее, мы помним лозунги, в которых лидеры правящей партии говорили о необходимости борьбы за русскоязычное образование. Нарва тоже ничем не отличалась.
Не пожинает ли сейчас государство во многом плоды собственной недоработки, когда самоуправлениям со значительной долей русскоязычного образования позволили действовать по собственному усмотрению. С годами все научились делать вид, что все в порядке. Учителя учат, дети учатся. Трудно понять, как Министерство образования и правительство только сейчас пришли к шокирующей истине, что большая часть детей в нашей системе образования на самом деле не может выучить эстонский язык. Но ведь в государстве есть полчища чиновников, которые должны нести ответственность за то, чтобы этого не было.