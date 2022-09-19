ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто несет ответственность за то, что учащиеся не знают язык?

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур так прокомментировал инцидент в социальных сетях: "С чего началась эта ситуация? Немыслимо ведь, что если безъязыкий выпускник основной школы войдет в дверь профучилища, то оно в мгновение ока сотворит чудо и человек переродится в знающего госязык. Снова есть основание требовательно посмотреть на ида-вирумааские основные школы с русским языком обучения и владельцев этих школ".

Агур знает, о чем говорит, потому что каждый год гимназия, которую он возглавляет, сталкивается с тем, что поступить туда хотят множество учеников, чей языковой уровень не соответствует тому, который должен быть. Ведь муниципальные школы в Кохтла-Ярве на протяжении многих лет были в первую очередь инструментом сохранения политической власти. Во времена единоличного правления Центристской партии директора школ должны были учитывать, что единственное, чего ожидает от них городская власть, - это политическая лояльность и готовность баллотироваться по списку правящей партии, когда грядут выборы. В сером доме речь об эстоноязычном обучении даже не заходила, потому что это могло не понравиться части электората. Скорее, мы помним лозунги, в которых лидеры правящей партии говорили о необходимости борьбы за русскоязычное образование. Нарва тоже ничем не отличалась.