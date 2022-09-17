ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хелен Сильдна

Да, местных людей тоже могло бы быть побольше, однако этот фестиваль не совсем верно сравнивать с каким-либо народным праздником местного крупного учреждения или с оплаченным самоуправлением бесплатным концертом популярной группы в день волости или города. При выборе исполнителей Сильдна сознательно ориентируется на более взыскательный вкус, что в то же время расширяет и культурную картину. Во всяком случае, украинская электро-фолк-группа "Onuka" дала один из мощнейших live-концертов из когда-либо проходивших в Ида-Вирумаа. Многие присутствовавшие на месте подтверждают это.