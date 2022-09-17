Пятый год подряд руководящая организацией фестиваля "Station Narva" Хелен Сильдна сумела превратить его в событие, дающее повод приехать в Нарву президенту, политикам, чиновникам и любителям культуры с разных концов Эстонии.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хелен Сильдна
Да, местных людей тоже могло бы быть побольше, однако этот фестиваль не совсем верно сравнивать с каким-либо народным праздником местного крупного учреждения или с оплаченным самоуправлением бесплатным концертом популярной группы в день волости или города. При выборе исполнителей Сильдна сознательно ориентируется на более взыскательный вкус, что в то же время расширяет и культурную картину. Во всяком случае, украинская электро-фолк-группа "Onuka" дала один из мощнейших live-концертов из когда-либо проходивших в Ида-Вирумаа. Многие присутствовавшие на месте подтверждают это.
Отстаивая интересы своего фестиваля, Сильдна стала параллельно и одним из поборников интересов культурной жизни Ида-Вирумаа, который знает, на какие струны надо нажать, чтобы донести здешние темы до сознания принимающих решения в государстве, а также принести пользу престижу уезда.
Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков явно с искренним облегчением сказал на открытии фестиваля "Station Narva", что наконец-то город Нарва окажется в свете рамп и в связи с чем-то другим, нежели с вопросом танка.