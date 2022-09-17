Ээрик-Нийлес Кросс: Украина освободит и Крым

На сегодня неясно, где россияне попытаются - и попытаются ли - зафиксировать новую линию фронта на севере и востоке. С учетом местности тут имеется несколько вариантов, однако не хочется заниматься прогнозами. Сегодня даже оставшиеся еще в живых командиры, очевидно, не знают, где точно находятся их воинские части и сколько их толком осталось, ведь танкисты танковой бригады без танков - это уже никакое не подразделение. Может, попытаются защитить оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, но уже и там некоторые города отвоеваны украинцами.

Возможно, что за неделю украинские войска дойдут на востоке до линии 24 февраля. Однако сегодня ситуация все еще слишком нестабильная. Украинцам тоже приходится думать о подвозе, об усталости солдат, о взятии под контроль уже освобожденных территорий и о тысяче других вещей. Слишком быстрый захват слишком большой территории может стать пирровой победой. Так что не будем учить их издалека: на сегодня они, бесспорно, сами лучше всех знают, что делать. Проведенная за последние дни операция по освобождению Харькова уже сейчас является одним из наиболее выдающихся боевых достижений в военной истории не только Украины, но и - без преувеличения - всего мира.

Особенно захватывающей делает ситуацию, конечно, непредсказуемость. Сумеют ли россияне придумать еще что-то на конвенциональном уровне? Повернуть ситуацию на успешное направление они уже не смогут, но, например, удержать южные регионы все же сумеют.

Повторится ли поражение россиян на херсонском направлении или украинцы придумают какое-то совершенно новое решение? Ослабнет ли - и насколько - власть Путина вследствие харьковской катастрофы? Сделает ли теперь Запад, наконец, то, что должен был сделать давно, и предоставит ли Украине срочно и достаточно много дополнительной помощи? Продолжится ли теперь война в быстром темпе или же возникнет новый период равновесия? Все эти вопросы намного лучше тех, которые мы задавали неделю назад.

На сегодня я не побоюсь сказать одно: Украина освободит всю свою территорию. В том числе Крым. Не решусь сказать, когда, но это произойдет.