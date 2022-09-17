На сегодня произошло или еще происходит то, на что самые смелые надеялись с самого момента победы в киевском сражении: что россиян измотают на фронтах; достигнут кульминационной точки, что случилось примерно во второй половине июля, и затем украинцы смогут начать отвоевывать территории.
Ээрик-Нийлес Кросс: Украина освободит и Крым
Большинство из нас, конечно, надеялись, что последует крупное наступление, но все видевшие эту войну вблизи, знали, что легким такое наступление быть не может. Сомневались в способности украинцев координировать большие операции, ведь видны были только оборонительные действия их маленьких подразделений; сомневались в достаточности западной помощи оружием; сомневались в крепости нервов западных правительств и все еще сомневались в стойкости украинцев.
Отвоевание территории может тоже выглядеть очень по-разному. Например, так, как оно происходило на юге, где приходится упорно сражаться за каждый километр, или так, как теперь происходит - к огромному облегчению и чуть ли не к опьянению от счастья всего свободного мира - в Харьковской области, когда фронт противника разваливается, его боевой дух и вместе с ним боеспособность полностью исчезают и начинается массовое бегство. На такой провал россиян надеялись, однако то, что он будет настолько грандиозным, не осмеливались предсказывать слишком громко.
Разумеется, достигнутое не является достижением лишь желания Украины. На сегодня ясно, что разговоры о неспособности украинских генералов планировать и проводить крупные операции - это очередная недооценка украинцев. Великодержавная спесь со стороны как россиян, так и - по умолчанию - немцев и французов.
Во-первых, украинцы сумели настолько хорошо держать в секрете свои планы, что удивили всех, за исключением, может быть, очень узкого круга лиц в планирующем штабе ближайших союзников (хотя и им, наверное, всего не говорили). Во-вторых, на сегодня ясно, что якобы просачивавшиеся начиная с июля разговоры, намеки и обещания на крупное наступление на юге оказались умелым обманным маневром. Все в это поверили, все его ждали, а затягивание с ним считали подтверждением слабости Украины. В ожидании этого наступления россияне перевели значительное количество подразделений с востока под Херсон. Классический обманный маневр, по сути, изучаемая и в российских академиях наука, что первой предпосылкой успешной операции является умение уверить противника в том, что удар будет нанесен где-то в другом месте, а не там, где он готовится на самом деле. Британцы сделали такое с немцами во Второй мировой войне, заставив их поверить в то, что сицилийский десант высадится в Греции.
В-третьих, у украинцев хватило стратегической выдержки очень тщательно подготовить наступление. С помощью поступивших в начале июля HIMARS и прочего высокоточного оружия систематически уничтожали российские склады вооружения, командные пункты, логистические узлы, радарные системы, системы ПВО, топливные склады, всю логистическую систему. Она все равно была слабой у россиян, однако за пару месяцев было достигнуто явное принципиальное ослабление тылов противника. HIMARS дали поработать достаточно долго, чтобы их влияние стало также психологическим. Поражали цели в Крыму и далеко за линией фронта. Создавали ощущение, что Украина достанет везде. И в то же время усыпляли россиян разговорами о том, что для крупной сухопутной операции все еще не хватает техники, что обучение затягивается и т.д.
"Операция по освобождению Харькова уже сейчас является одним из наиболее выдающихся боевых достижений в военной истории не только Украины, но и - без преувеличения - всего мира".
Ээрик-Нийлес Кросс, член Рийгикогу, Партия реформ
Можно представить себе, как российские штабы все больше думали о том, как защитить себя и свои инфраструктуры от HIMARS, и все меньше о том, как подготовиться к атаке со стороны украинских сухопутных войск. В это время украинцы сумели сосредоточить на харьковском фронте достаточное количество бронеподразделений и техники в таком военном тумане, что вот-вот начинаемое ими наступление противник все еще не предвидел. И тут выстрелили так, что за четыре дня освободили территорию в 5000 кв. км, причем с не слишком большими потерями. Ведь в конечном итоге рывок украинцев оказался настолько мощным, что ожидаемый прорыв произошел. Россияне побежали, бросая технику, возник эффект домино.
На сегодня неясно, где россияне попытаются - и попытаются ли - зафиксировать новую линию фронта на севере и востоке. С учетом местности тут имеется несколько вариантов, однако не хочется заниматься прогнозами. Сегодня даже оставшиеся еще в живых командиры, очевидно, не знают, где точно находятся их воинские части и сколько их толком осталось, ведь танкисты танковой бригады без танков - это уже никакое не подразделение. Может, попытаются защитить оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, но уже и там некоторые города отвоеваны украинцами.
Возможно, что за неделю украинские войска дойдут на востоке до линии 24 февраля. Однако сегодня ситуация все еще слишком нестабильная. Украинцам тоже приходится думать о подвозе, об усталости солдат, о взятии под контроль уже освобожденных территорий и о тысяче других вещей. Слишком быстрый захват слишком большой территории может стать пирровой победой. Так что не будем учить их издалека: на сегодня они, бесспорно, сами лучше всех знают, что делать. Проведенная за последние дни операция по освобождению Харькова уже сейчас является одним из наиболее выдающихся боевых достижений в военной истории не только Украины, но и - без преувеличения - всего мира.
Особенно захватывающей делает ситуацию, конечно, непредсказуемость. Сумеют ли россияне придумать еще что-то на конвенциональном уровне? Повернуть ситуацию на успешное направление они уже не смогут, но, например, удержать южные регионы все же сумеют.
Повторится ли поражение россиян на херсонском направлении или украинцы придумают какое-то совершенно новое решение? Ослабнет ли - и насколько - власть Путина вследствие харьковской катастрофы? Сделает ли теперь Запад, наконец, то, что должен был сделать давно, и предоставит ли Украине срочно и достаточно много дополнительной помощи? Продолжится ли теперь война в быстром темпе или же возникнет новый период равновесия? Все эти вопросы намного лучше тех, которые мы задавали неделю назад.
На сегодня я не побоюсь сказать одно: Украина освободит всю свою территорию. В том числе Крым. Не решусь сказать, когда, но это произойдет.
Слава Украине!