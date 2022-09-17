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Рост сланцедобычи добавит в бюджет Алутагузеской волости до полумиллиона евро

Кюлли Крийс
, журналист
Рост сланцедобычи добавит в бюджет Алутагузеской волости до полумиллиона евро
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Открытие западного крыла шахты "Estonia" позволит Алутагузеской волости на какое-то время вздохнуть с облегчением.
Открытие западного крыла шахты "Estonia" позволит Алутагузеской волости на какое-то время вздохнуть с облегчением. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеская волость надеется через несколько лет получать в виде налога на сланцевые ресурсы столько же, сколько в первый после объединения год - 5,1 миллиона евро.

Пик поступления налога за ресурсы в большой Алутагузеской волости пришелся на 2019 год, когда он составил 6 миллионов евро. Затем сумма налога только сокращалась, составив в прошлом году всего 4,4 миллиона.

Уменьшение продолжилось бы, если бы цены на энергию не подскочили до потолка и сланцевая электроэнергия вновь не оказалась в почете.

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