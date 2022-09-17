Алутагузеская волость надеется через несколько лет получать в виде налога на сланцевые ресурсы столько же, сколько в первый после объединения год - 5,1 миллиона евро.
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Рост сланцедобычи добавит в бюджет Алутагузеской волости до полумиллиона евро
Рост сланцедобычи добавит в бюджет Алутагузеской волости до полумиллиона евро
Пик поступления налога за ресурсы в большой Алутагузеской волости пришелся на 2019 год, когда он составил 6 миллионов евро. Затем сумма налога только сокращалась, составив в прошлом году всего 4,4 миллиона.