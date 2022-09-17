Коалиция договорилась о повышении зарплат учителям, спасателям и полицейским

Согласно договоренности, как пишет Rus.err.ee, общий фонд заработной платы госслужащих увеличится на 5 процентов, а у приоритетных групп зарплаты повысятся по меньшей мере на 15 процентов. К последним относятся учителя, спасатели и полицейские.

Дополнительные расходы будут покрыты благодаря налоговым поступлениям, которые значительно выросли из-за инфляции. Это также позволит профинансировать увеличение некоторых пособий и пенсий.

Кроме того, дополнительное финансирование будет выделено для перехода на эстоноязычное образование, а налоги при этом повышаться не будут.

- Нет, налоги не повысятся и мы также сделали предложение улучшить систему подоходного налога, чтобы те, кто получает более высокие зарплаты, не чувствовали себя будто наказанными из-за планки налоговых льгот. Сейчас об этом нам договориться не удалось, но мы хотя бы внесли это предложение. Но, по крайней мере, сами налоги не повысятся, - прокомментировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она также сообщила, что оборонные расходы Эстонии с 2023 года будут превышать миллиард евро в год. Это включает закупку средств ПВО средней дальности, которая будет профинансирована в течение четырех лет. На финансирование кибербезопасности на постоянной основе будет направляться 30 миллионов евро в год.

Председатель партии "Isamaa" Хелир-Валдор Сеэдер сообщил, что универсальную услугу электроснабжения, которая с октября станет доступной для бытовых потребителей, было решено распространить на микро- и малые предприятия. Он назвал достигнутые договоренности компромиссом, который позволяет выделить дополнительные средства на наиболее важные сферы без повышения налогов.