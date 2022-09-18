Всемирный день чистоты в Эстонии установил рекорд

"В этом году на наших общественных уборках бок о бок работали как предприятия, так и жители местных общин. Было очень трогательно видеть бабушек и дедушек с внуками, надевших перчатки и взявших мешки для мусора", - делится впечатлениями руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Элике Савиорг, которая в этот день посетила несколько мест. "Уборки было очень хорошо организованы. Люди были готовы как к дождю, так и к солнцу; у многих были свои палатки и суп для подкрепления".

В толоках участвовали люди разного возраста, национальности и с разным мировоззрением. По словам руководителя программы Всемирного дня чистоты в Эстонии по окружающей среде Керли Лаур, на площади в Палдиски плечо к плечу работали эстонцы, русские и украинцы. "На помощь пришли также военные НАТО из Тапа, которые вместе со старейшиной Ляэне-Харью Яаанусом Саади очищали от мусора железнодорожную станцию", - рассказала Лаур.

Всемирный день чистоты в Эстонии каждый год посвящен мелкому мусору, в том числе окуркам и микропластику. Тысячи эстоноземельцев вместе провели сотни часов, поднимая с земли и улиц миллионы остатков табачных изделий. Кроме этого, обнаружено большое количество покрышек - как в лесу, так и в водоемах, а также бытовая техника, матрасы, стеклянная тара и т.п.

Всемирный день чистоты в Эстонии каждый год посвящен мелкому мусору, в том числе окуркам и микропластику. Фото: Johanna Roos