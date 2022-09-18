В пятом по счету Всемирном дне чистоты 17 сентября участвовало приблизительно 46 тысяч жителей Эстонии. Некоторые школы, детские сады и предприятия планируют свои уборки на следующей неделе, поэтому общее количество участников может увеличиться. Уже сейчас ясно, что в этом году Всемирный день чистоты в Эстонии установил рекорд - участников почти на 4 тысячи больше, чем прошлой осенью.
Всемирный день чистоты в Эстонии установил рекорд
"В этом году на наших общественных уборках бок о бок работали как предприятия, так и жители местных общин. Было очень трогательно видеть бабушек и дедушек с внуками, надевших перчатки и взявших мешки для мусора", - делится впечатлениями руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Элике Савиорг, которая в этот день посетила несколько мест. "Уборки было очень хорошо организованы. Люди были готовы как к дождю, так и к солнцу; у многих были свои палатки и суп для подкрепления".
В толоках участвовали люди разного возраста, национальности и с разным мировоззрением. По словам руководителя программы Всемирного дня чистоты в Эстонии по окружающей среде Керли Лаур, на площади в Палдиски плечо к плечу работали эстонцы, русские и украинцы. "На помощь пришли также военные НАТО из Тапа, которые вместе со старейшиной Ляэне-Харью Яаанусом Саади очищали от мусора железнодорожную станцию", - рассказала Лаур.
Всемирный день чистоты в Эстонии каждый год посвящен мелкому мусору, в том числе окуркам и микропластику. Тысячи эстоноземельцев вместе провели сотни часов, поднимая с земли и улиц миллионы остатков табачных изделий. Кроме этого, обнаружено большое количество покрышек - как в лесу, так и в водоемах, а также бытовая техника, матрасы, стеклянная тара и т.п.
По всей планете в акции приняли участие почти 190 стран. Во многих местах уборки еще продожаются или вот-вот начнутся. Глобальное мероприятие ежегодно координируется из Эстонии.
- Все шло по плану, но были и небольшие исключения. Например, в Южной Европе, где большое количество осадков и масштабные наводнения, уборки были отложены, - рассказывает Хейди Солба, президент организации по защите окружающей среды "Let’s Do It World", объединяющей в единую сеть 164 государства. - Было и много сюрпризов. Так, Индонезия, Индия и Мозамбик привлекли к уборкам огромное количество человек. Во многих местах в уборках участвуют президенты и премьер-министры, также привлекают и школьников.
По словам Солба, есть страны, в которых уборки проходят в период военной напряженности: "В Кыргызстане, где сейчас конфликт с Таджикистаном, мобилизовали волонтеров для получения гуманитарной помощи. Также уборки организованы и в Украине при участии не менее 100 тысяч человек".
Официально в уборках в Эстонии можно принять участие до 23 сентября. Регистрация по-прежнему открыта НА САЙТЕ АКЦИИ. Также ожидается и обратная связь от участников.
Более точная статистика Всемирного дня чистоты будет известна в начале октября.
Организацию Всемирного дня чистоты поддерживают в Эстонии Центр инвестиции в окружающую среду, Британский Совет, "Neste", "Postimees", "Telia", "Tallink", "Saku Õlletehas", "Sky Media", "Alma", "Kommpomm".
В 2023 году Всемирный день чистоты состоится 16 сентября.