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Президент Эстонии отправился на похороны королевы Елизаветы II

Северное побережье
Президент Эстонии отправился на похороны королевы Елизаветы II
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Алар Карис в посольстве Великобритании.
Алар Карис в посольстве Великобритании. Фото: Sander Ilvest

Президент Алар Карис вместе с супругой 18 сентября отправился в Лондон по приглашению британской королевской семьи, чтобы на следующий день присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II. Об этом сообщила канцелярия президента.

- Елизавета II, сочетая в себе королевское достоинство и человеческое чувство юмора, была примером для многих благодаря своему мудрому, уравновешенному, теплому и сердечному отношению. Она уверенно вела британскую королевскую семью в 21-й век, одновременно сохраняя традиции и принимая меняющийся мир. Так королева Елизавета II показала всем нам, как стать более открытыми, более современными и при этом понимать ценность постоянства, - сказал президент Карис. - Будучи дольше всех правившим британским монархом, она оставила особое наследие в европейской и мировой истории. Проявляя безграничную преданность государству и народу, она была источником вдохновения и моральной опорой для нескольких поколений, - добавил глава Эстонии.

По словам президента Кариса, народ Эстонии всегда будет помнить теплый и дружеский визит королевы Елизаветы II в Эстонию осенью 2006 года, который стал символом многолетней и тесной связи между Великобританией и Эстонией.

Вечером 18 сентября глава Эстонской Республики и его супруга будут присутствовать на приеме у короля Чарьза III в Лондоне.

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