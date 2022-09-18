Президент Эстонии отправился на похороны королевы Елизаветы II

- Елизавета II, сочетая в себе королевское достоинство и человеческое чувство юмора, была примером для многих благодаря своему мудрому, уравновешенному, теплому и сердечному отношению. Она уверенно вела британскую королевскую семью в 21-й век, одновременно сохраняя традиции и принимая меняющийся мир. Так королева Елизавета II показала всем нам, как стать более открытыми, более современными и при этом понимать ценность постоянства, - сказал президент Карис. - Будучи дольше всех правившим британским монархом, она оставила особое наследие в европейской и мировой истории. Проявляя безграничную преданность государству и народу, она была источником вдохновения и моральной опорой для нескольких поколений, - добавил глава Эстонии.