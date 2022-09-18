Страны Балтии и Польша закрывают границу для российских туристов с 19 сентября. Пограничная служба уже готова разворачивать их обратно. До сих пор ежедневно в Эстонию из России прибывало около 300 туристов, рассказывает "Актуальная камера+" на телеканале ETV+.
Предприниматели ожидают падения доходов из-за закрытия границы для российских туристов
"С 19 сентября это окажет влияние прежде всего на тех граждан Российской Федерации, у которых имеется шенгенская виза других европейских государств. То есть, с 19 сентября мы, равно как и Латвия, Литва и Польша, запретим пересечение границы для граждан Российской федерации, у кого имеется действующая шенгенская виза и цель поездки которых туризм, бизнес, участие в спортивных мероприятиях и, конечно, транзит. Это главные изменения, которые будут введены завтра", - сказала руководитель бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны Эве Кальмус.
Процесс будет прост - на границе у российского гражданина проверят документы, и если оснований для въезда не будет, то такого человека попросят вернуться обратно. Но все же попасть в Эстонию по шенгенской визе после 19 сентября возможно. В положении о запрете на въезд есть исключения.
"По-прежнему, въехать в Эстонию могут представители дипломатического корпуса, также граждане России, у которых есть связь с Эстонией. Например, для того, чтобы навестить проживающих тут родителей. Возможность приехать в Эстонию остается у учащихся, которые имеют краткосрочную учебную визу, и у обладателей рабочей визы. В отношении последней очень важно, чтобы работа была зарегистрирована. Также остается возможность въехать по гуманитарным соображениям. Например, на похороны, для лечения тяжелого заболевания и так далее. Конечно, ходатайство о международной защите является гуманитарной причиной", - пояснила Эве Кальмус.
Наличие недвижимости в Эстонии у российских граждан с 19 сентября больше не будет давать оснований для посещения страны по туристической визе. Это можно будет сделать на других основаниях, например, если здесь есть прямые родственники, по учебе, по работе и по гуманитарным соображениям.
По словам Игоря Баранова, исполнительного директора СПА-гостиницы "Meresuu", до 2014 года половина посетителей их комплекса были россияне. Затем потоки гостей с Востока стали усыхать. Упали до 30%, во время пандемии колебались ниже 10%. А вот после 24 февраля в Нарва-Йыесуу снова возник ажиотаж.
- Произошел аномальный скачок, всплеск российских туристов где-то в марте. Это я связываю с событиями 24 февраля, доля российских туристов тогда у нас составила порядка 35%. Но здесь я вижу то, что россияне пользовались возможностью через Эстонию покинуть Россию из-за своих политических взглядов, отношению к данной ситуации. Как я вижу, люди въезжали в Эстонию, так как вылететь они не могли, а через пешеходную границу можно было проехать... Они транзитом останавливались, предположим, в "Meresuu" либо в других отелях, а дальше уже двигались в другие страны Европы, по сути эмигрируя из России, - рассказал Баранов.
С 19 сентября Баранов прогнозирует потерю 20% доходов. И дальше будет хуже, чем во время пандемии коронавируса, когда российского туриста тоже практически не было. Энергокризис ставит существование СПА под большой вопрос.
"Сейчас ситуация более критическая из-за того, что мы не знаем, сколько это все продлится. Сколько продлится ситуация со стоимостью энергоресурсов, а она, считаю, просто катастрофическая. Если в нашем обороте расходы на содержание здания в 2019 году, до ковида, составляли порядка 10%, сейчас мы прогнозируем, что расходы могут вырасти до 50%. А если мы в этой ситуации говорим, что мы теряем порядка 20% доходов от российского рынка, то прогнозы очень сложные", - сказал исполнительный директор "Meresuu".
Руководитель международного направления компании "Lux Express" Райт Реммель поясняет, что причины пересечения границы одинаковые. Как местные, так и россияне ездят навещать родственников, немало рейсов, связанных с работой и дипломатией, также многие россияне возвращаются домой. Сейчас количество забронированных билетов на даты после 19 сентября упало на 20%. В целом Реммель прогнозирует падение пассажиропотока на треть.
Подробнее смотрите в репортаже на телеканале ETV+: