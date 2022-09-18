Предприниматели ожидают падения доходов из-за закрытия границы для российских туристов

По словам Игоря Баранова, исполнительного директора СПА-гостиницы "Meresuu", до 2014 года половина посетителей их комплекса были россияне. Затем потоки гостей с Востока стали усыхать. Упали до 30%, во время пандемии колебались ниже 10%. А вот после 24 февраля в Нарва-Йыесуу снова возник ажиотаж.

- Произошел аномальный скачок, всплеск российских туристов где-то в марте. Это я связываю с событиями 24 февраля, доля российских туристов тогда у нас составила порядка 35%. Но здесь я вижу то, что россияне пользовались возможностью через Эстонию покинуть Россию из-за своих политических взглядов, отношению к данной ситуации. Как я вижу, люди въезжали в Эстонию, так как вылететь они не могли, а через пешеходную границу можно было проехать... Они транзитом останавливались, предположим, в "Meresuu" либо в других отелях, а дальше уже двигались в другие страны Европы, по сути эмигрируя из России, - рассказал Баранов.

С 19 сентября Баранов прогнозирует потерю 20% доходов. И дальше будет хуже, чем во время пандемии коронавируса, когда российского туриста тоже практически не было. Энергокризис ставит существование СПА под большой вопрос.

"Сейчас ситуация более критическая из-за того, что мы не знаем, сколько это все продлится. Сколько продлится ситуация со стоимостью энергоресурсов, а она, считаю, просто катастрофическая. Если в нашем обороте расходы на содержание здания в 2019 году, до ковида, составляли порядка 10%, сейчас мы прогнозируем, что расходы могут вырасти до 50%. А если мы в этой ситуации говорим, что мы теряем порядка 20% доходов от российского рынка, то прогнозы очень сложные", - сказал исполнительный директор "Meresuu".

Руководитель международного направления компании "Lux Express" Райт Реммель поясняет, что причины пересечения границы одинаковые. Как местные, так и россияне ездят навещать родственников, немало рейсов, связанных с работой и дипломатией, также многие россияне возвращаются домой. Сейчас количество забронированных билетов на даты после 19 сентября упало на 20%. В целом Реммель прогнозирует падение пассажиропотока на треть.