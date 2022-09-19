Кошки без присмотра чуть не устроили большой пожар

В субботу, 17 сентября, в 19.50 спасатели выехали по тревожному вызову, поступившему из многоквартирной пятиэтажки по проспекту Кангеласте в Нарве. На месте выяснилось, что в одной из квартир на кухонной электроплите горела картонная коробка.