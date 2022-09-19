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Кошки без присмотра чуть не устроили большой пожар

Северное побережье
Кошки без присмотра чуть не устроили большой пожар
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В нарвской квартире кухня пострадала от загоревшейся на электроплите картонной коробки.
В нарвской квартире кухня пострадала от загоревшейся на электроплите картонной коробки. Фото: Päästeamet

Пожарные потушили огонь на кухне многоквартирного дома. Виновниками возгорания подозреваются кошки.

В субботу, 17 сентября, в 19.50 спасатели выехали по тревожному вызову, поступившему из многоквартирной пятиэтажки по проспекту Кангеласте в Нарве. На месте выяснилось, что в одной из квартир на кухонной электроплите горела картонная коробка.

Как сообщил Спасательный департамент в итоговой сводке, данное возгорание могло произойти из-за того, что это якобы кошки случайно включили плиту.

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