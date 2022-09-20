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В Люганузеской волости со дня уволили руководителя Майдлаского дневного центра для пожилых людей

Кюлли Крийс
, журналист
В Люганузеской волости со дня уволили руководителя Майдлаского дневного центра для пожилых людей
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Ходят слухи, что волостное управление также ждет объяснительной от Герри Аламетс, молодежного работника Майдлаского молодежного центра.
Ходят слухи, что волостное управление также ждет объяснительной от Герри Аламетс, молодежного работника Майдлаского молодежного центра. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Волостное управление принудительно перевело дневной центр в молодежный центр и уволило руководителя дневного центра, выступившую против этого, за утрату доверия и нанесение ущерба имиджу волости.

В конце августа помощник старейшины Люганузеской волости Макс Каур проинформировал женщин Майдлаского дневного центра для пожилых людей, что им следует временно перебраться из дома управляющего мызой Майдла в расположенный по соседству молодежный центр.

Пожилые женщины были абсолютно не согласны с таким предложением, считая приватность прежнего места и созданные там своими руками удобства важнее просторных и светлых помещений в хорошем состоянии.

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