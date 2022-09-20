Волостное управление принудительно перевело дневной центр в молодежный центр и уволило руководителя дневного центра, выступившую против этого, за утрату доверия и нанесение ущерба имиджу волости.
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В Люганузеской волости со дня уволили руководителя Майдлаского дневного центра для пожилых людей
В Люганузеской волости со дня уволили руководителя Майдлаского дневного центра для пожилых людей
В конце августа помощник старейшины Люганузеской волости Макс Каур проинформировал женщин Майдлаского дневного центра для пожилых людей, что им следует временно перебраться из дома управляющего мызой Майдла в расположенный по соседству молодежный центр.