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ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ ИЛИ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ ⟩ Салоны красоты переживают за будущее

Ирина Кивисельг
, журналист
Салоны красоты переживают за будущее
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В салоне "Лора" пока не идет речи об изменении стоимости услуг.
В салоне "Лора" пока не идет речи об изменении стоимости услуг. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В преддверии наступления холодов и в перспективе роста цен на энергоносители о будущем приходится задумываться всем, в том числе и предприятиям в сфере индустрии красоты. Конкуренция здесь всегда довольно сильная, а как выживать, если расходы станут в разы больше? Об этом мы поговорили с руководителями ряда салонов красоты в разных городах региона.

Салон "Сакура" работает в Ярвеской части Кохтла-Ярве больше десяти лет и известен демократичными ценами. Его хозяйка Анна Севостьянова сказала, что повышение цен - самая крайняя мера, к которой они прибегать не собираются, во всяком случае в ближайшем будущем.

- Многолетний опыт показывает, что подобная мера неэффективна в нашем регионе, люди не смогут платить и будут посещать салон реже, кто от этого выиграет? У нас в салоне все на электричестве, и однажды мы уже испытали шок, получив в январе счет за электроэнергию 1000 евро. У нас был биржевой пакет, переделали на фиксированный. Пока все нормально, но переживания есть - все говорят о росте цен, но я пока не прикидывала, что конкретно можно сделать в целях экономии. В любом случае закрывать салон не будем, придется выкручиваться, посмотрим, что сделать. Если будет слишком тяжело, скорее всего, придется сократить режим работы. Главная задача - сохранить клиентов и предоставить им привычный спектр услуг. Паники нет, надеемся, что зима не будет слишком суровой.

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