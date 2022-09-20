ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ ИЛИ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ ⟩ Салоны красоты переживают за будущее

- Многолетний опыт показывает, что подобная мера неэффективна в нашем регионе, люди не смогут платить и будут посещать салон реже, кто от этого выиграет? У нас в салоне все на электричестве, и однажды мы уже испытали шок, получив в январе счет за электроэнергию 1000 евро. У нас был биржевой пакет, переделали на фиксированный. Пока все нормально, но переживания есть - все говорят о росте цен, но я пока не прикидывала, что конкретно можно сделать в целях экономии. В любом случае закрывать салон не будем, придется выкручиваться, посмотрим, что сделать. Если будет слишком тяжело, скорее всего, придется сократить режим работы. Главная задача - сохранить клиентов и предоставить им привычный спектр услуг. Паники нет, надеемся, что зима не будет слишком суровой.