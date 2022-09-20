В преддверии наступления холодов и в перспективе роста цен на энергоносители о будущем приходится задумываться всем, в том числе и предприятиям в сфере индустрии красоты. Конкуренция здесь всегда довольно сильная, а как выживать, если расходы станут в разы больше? Об этом мы поговорили с руководителями ряда салонов красоты в разных городах региона.
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ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ ИЛИ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ ⟩ Салоны красоты переживают за будущее
Салоны красоты переживают за будущее
Салон "Сакура" работает в Ярвеской части Кохтла-Ярве больше десяти лет и известен демократичными ценами. Его хозяйка Анна Севостьянова сказала, что повышение цен - самая крайняя мера, к которой они прибегать не собираются, во всяком случае в ближайшем будущем.
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