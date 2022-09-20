ОДИН ВОПРОС ⟩ Как далеко продвинулась волость Люганузе в переносе красных памятников?

- 17 и 18 августа мы направили два запроса в комиссию, действующую при Государственной канцелярии. Один из них касался того, поддержит ли государство самоуправления в покрытии расходов, связанных с переносом этих памятников. А другой запрос касался того, как поступить с памятником, который расположен на частной земле, но обращен лицом к общественному пространству. На сегодня предусмотренный для ответа срок в 30 дней прошел, но ответа мы так и не получили. Сегодня (19 сентября) отправим новое письмо с пожеланием все же получить ответы на наши запросы.