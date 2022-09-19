Чемпионат Эстонии по хоккею начался в выходные в Кохтла-Ярве, где местные клубы "Viru Sputnik" и "Everest" принимали латвийскую команду "HS Riga".
Кохтла-ярвеские хоккейные клубы начали в Эстонской лиге мастеров с проигрыша латышам
Кохтла-ярвеские хоккейные клубы начали в Эстонской лиге мастеров с проигрыша латышам
В субботу "Viru Sputnik" уступил в Эстонской лиге мастеров с большим счетом - 1:7 - приглашенной для усиления команде латвийского клуба, состоящей из 16-17-летних мальчишек. Собравший к первой игре всего 14 игроков "Viru Sputnik" уже к концу первого периода проигрывал со счетом 0:3.
"Everest" провел с латышами значительно более равную игру, однако решающую шайбу забили за две с половиной минуты до конца игры латвийцы, одержав победу со счетом 3:2.
В лиге мастеров в этом году выступают семь команд, из них три - из Ида-Вирумаа: наряду с кохтла-ярвескими "Viru Sputnik" и "Everest" - "Narva PSK". Кроме "HS Riga" в лиге мастеров из Латвии играет "HC Kurbads", которому "Everest" в прошлом сезоне проиграл в бронзовой серии.