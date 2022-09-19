Кохтла-ярвеские хоккейные клубы начали в Эстонской лиге мастеров с проигрыша латышам

В субботу "Viru Sputnik" уступил в Эстонской лиге мастеров с большим счетом - 1:7 - приглашенной для усиления команде латвийского клуба, состоящей из 16-17-летних мальчишек. Собравший к первой игре всего 14 игроков "Viru Sputnik" уже к концу первого периода проигрывал со счетом 0:3.

"Everest" провел с латышами значительно более равную игру, однако решающую шайбу забили за две с половиной минуты до конца игры латвийцы, одержав победу со счетом 3:2.