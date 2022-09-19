В элитной футбольной лиге U19 царили ида-вируские клубы

Играющая под руководством Эрика Штейнберга ида-вируская молодежь победила в 13 играх из 15, одну сыграла вничью и в одной потерпела поражение. Впечатляющим оказалось также соотношение голов 70:9. Всего на четыре очка отстает от него завоевавший серебро "Narva Trans".

Большей частью с тем же составом, который стал чемпионом в элитной лиге U19, "Alliance" играет и в первой взрослой лиге. Там вторая половина сезона не была успешной. В последний раз "Alliance" уступил со счетом 0:6 аутсайдеру первой лиги - Пярнускому футбольному клубу. В первой лиге "Alliance" набрал 24 очка и занимает восьмое место. В последних 11 встречах команда десять раз проиграла и один раз сыграла вничью.