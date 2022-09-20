Двадцать процентов новых студентов Нарвского колледжа - украинцы

Государство также финансирует обучение украинцев. Среди поступивших на бакалавриат 48 граждан Украины, еще семь украинцев обучаются в магистратуре, их учеба проходит дистанционно.

Жители России в этом году не приехали в Нарвский колледж, потому что государство ограничило их прием, но тем студентам из России, которые уже учатся в колледже, разрешено продолжить обучение.