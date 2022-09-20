Этой осенью в Нарвском колледже Тартуского университета начали учиться 250 новых студентов. По словам директора колледжа Индрека Рейманда, это большое и значимое число. Столько студентов смогли принять благодаря государственному финансированию, пишет "Нарвская газета".
Двадцать процентов новых студентов Нарвского колледжа - украинцы
Двадцать процентов новых студентов Нарвского колледжа - украинцы
Государство также финансирует обучение украинцев. Среди поступивших на бакалавриат 48 граждан Украины, еще семь украинцев обучаются в магистратуре, их учеба проходит дистанционно.
Жители России в этом году не приехали в Нарвский колледж, потому что государство ограничило их прием, но тем студентам из России, которые уже учатся в колледже, разрешено продолжить обучение.