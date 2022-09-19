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Горуправу Кохтла-Ярве спрашивают о готовности к энергокризису

Северное побережье
Горуправу Кохтла-Ярве спрашивают о готовности к энергокризису
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Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь до сих пор располагаются городское управление и городское собрание.
Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь до сих пор располагаются городское управление и городское собрание. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Центристская фракция Кохтла-Ярвеского горсобрания представила мэру Тоомасу Наэлю запрос, в котором спрашивают, насколько город подготовлен к кризису снабжения электричеством, отоплением и газом.

Пятеро членов фракции центристской фракции хотят знать, все ли учреждения, находящиеся в ведении горуправы, готовы к возможному кризису и знают, как действовать, если возникнут проблемы с подачей электроэнергии, газа или отопления.

Там же спрашивают, обсуждали ли городские власти, как действовать в случае возникновения проблем с энергоносителями и когда и как планируется оповещать жителей города о планируемых мерах в связи с энергетическим кризисом.

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