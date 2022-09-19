Горуправу Кохтла-Ярве спрашивают о готовности к энергокризису

Пятеро членов фракции центристской фракции хотят знать, все ли учреждения, находящиеся в ведении горуправы, готовы к возможному кризису и знают, как действовать, если возникнут проблемы с подачей электроэнергии, газа или отопления.

Там же спрашивают, обсуждали ли городские власти, как действовать в случае возникновения проблем с энергоносителями и когда и как планируется оповещать жителей города о планируемых мерах в связи с энергетическим кризисом.