Ида-Вирумаа на время уступил титул уезда с самой высокой безработицей

В начале сентября уровень безработицы в Ида-Вирумаа снизился до 10,1 процента, а в Валгамаа составил 10,3 процента. Однако к середине месяца Ида-Вирумаа вновь занял место лидера, так как безработица в уезде опять выросла - до 10,4 процента. Средний по Эстонии показатель безработицы равен сейчас 7,3 процента.