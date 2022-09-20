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Ида-Вирумаа на время уступил титул уезда с самой высокой безработицей

Эрик Гамзеев
, журналист
Ида-Вирумаа на время уступил титул уезда с самой высокой безработицей
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Аннеки Теэлахк.
Аннеки Теэлахк. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В начале сентября Ида-Вирумаа после многих лет уступил на время титул уезда с самой высокой безработицей Валгамаа.

В начале сентября уровень безработицы в Ида-Вирумаа снизился до 10,1 процента, а в Валгамаа составил 10,3 процента. Однако к середине месяца Ида-Вирумаа вновь занял место лидера, так как безработица в уезде опять выросла - до 10,4 процента. Средний по Эстонии показатель безработицы равен сейчас 7,3 процента.

По состоянию на 18 сентября в Ида-Вирумаа было 6211 безработных.

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