ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Безработица или нехватка рабочей силы?

Это курьез, что в уезде с самой высокой в Эстонии безработицей предприятиям сложно найти работников.

В ближайшие годы с помощью различных предпринимательских пособий в Ида-Вирумаа должно появиться несколько крупных предприятий, которым потребуются тысячи работников. Жаль будет, если эти планы застопорятся или осуществятся в меньшем, чем намечалось, объеме, только из-за того, что на месте не хватит людей, которые согласились бы выйти на работу.

Промышленник-мебельщик Яак Нигуль отметил недавно, что все, кто хотят работать, делают это, а кто работать не желает, те и не работают.

Очевидно, стоит пересмотреть также нынешнюю систему пособий, не вдохновляющую долговременных безработных на трудоустройство. Если, имея статус безработного, можно рассчитывать на то, что государство покроет большую часть коммунальных расходов, и в то же время зарабатывать "по-черному", то и не будет особого стремления официально выходить на работу.

В Ида-Вирумаа становится также все меньше таких рабочих мест, где не требуется знание эстонского языка. Это касается, конечно, в первую очередь работников сферы обслуживания, но и на многих промышленных предприятиях рабочим языком является эстонский, да и обучения часто проходят только на эстонском языке. Это служит также среди прочего причиной, почему Спасательный департамент требует знания государственного языка от пожарных.