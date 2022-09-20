Ида-Вирумаа в нынешнем году, по сравнению со многими предыдущими, крупных сокращений избежал. Но, несмотря на это, уровень безработицы здесь все еще выше десяти процентов.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Безработица или нехватка рабочей силы?
Это курьез, что в уезде с самой высокой в Эстонии безработицей предприятиям сложно найти работников.
В ближайшие годы с помощью различных предпринимательских пособий в Ида-Вирумаа должно появиться несколько крупных предприятий, которым потребуются тысячи работников. Жаль будет, если эти планы застопорятся или осуществятся в меньшем, чем намечалось, объеме, только из-за того, что на месте не хватит людей, которые согласились бы выйти на работу.
Промышленник-мебельщик Яак Нигуль отметил недавно, что все, кто хотят работать, делают это, а кто работать не желает, те и не работают.
Очевидно, стоит пересмотреть также нынешнюю систему пособий, не вдохновляющую долговременных безработных на трудоустройство. Если, имея статус безработного, можно рассчитывать на то, что государство покроет большую часть коммунальных расходов, и в то же время зарабатывать "по-черному", то и не будет особого стремления официально выходить на работу.
В Ида-Вирумаа становится также все меньше таких рабочих мест, где не требуется знание эстонского языка. Это касается, конечно, в первую очередь работников сферы обслуживания, но и на многих промышленных предприятиях рабочим языком является эстонский, да и обучения часто проходят только на эстонском языке. Это служит также среди прочего причиной, почему Спасательный департамент требует знания государственного языка от пожарных.
Это является еще одним подтверждением того, что надо по возможности быстро положить конец тому большому браку, который допускают русские основные школы при обучении эстонскому языку.