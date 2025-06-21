ПЕРЕДОВИЦА Как это возможно?

Это поражает, что на самом высоком уровне управления государством, где должна бы иметься самая высокая компетенция, только теперь пришли к пониманию того, о чем многие эксперты и ученые говорили уже давно: ветер и солнце наши потребности в электроэнергии не покроют.

Два года тому назад профессор энергетики Арви Хамбург рассказывал "Северному побережью", что комиссия Академии наук по энергетике неоднократно делала правительству предложения в связи с будущим энергетики и говорила, что сланцевую энергетику нельзя в одночасье выбросить за борт, однако им даже не соизволили ответить.

В сегодняшнем "Северном побережье" мы опять рассматриваем также тему возможного закрытия Йыхвиского дома суда. И опять никак невозможно обойти вопрос - как это министерство принимает такое весомое решение, даже не проанализировав его результаты и не рассмотрев альтернативы? Министерство как бы делегировало соответствующие компетенции руководителям судов, у которых, однако, нет ни желания, ни компетенции взвешивать, к примеру, регионально-политическое влияние данного шага. Не говоря уж о том обстоятельстве, что такими шагами государство идет против собственных обещаний увеличить свое присутствие в Ида-Вирумаа.

В то же время в нашем государстве целыми кипами производятся всевозможные программы развития и анализы, которые никому и никогда не потребуются, так как они не влияют на действительную жизнь.