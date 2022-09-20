Тойлаское волостное управление планирует в октябре объявить конкурс, чтобы помочь Полярной мызе Кукрузе обрести новое дыхание.
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Волость ищет арендатора для Полярной мызы Кукрузе
Волость ищет арендатора для Полярной мызы Кукрузе
Расположенный на Полярной мызе музей рассказывает об истории балтийских немцев и полярных открытиях, его посещают в среднем 6500 человек в год. Кроме того, мыза сдает свои помещения для проведения мероприятий, чтобы заработать добавку к выделяемой Тойлаской волостью поддержке, которая составляет 30000 евро в год.