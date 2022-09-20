Вт, 20.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Волость ищет арендатора для Полярной мызы Кукрузе

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Волость ищет арендатора для Полярной мызы Кукрузе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полярная мыза Кукрузе рассказывает об истории балтийских немцев и полярных открытиях, ее посещают в среднем 6500 человек в год. На самом деле в дом попадает больше людей, потому что зал мызы сдается для различных мероприятий.
Полярная мыза Кукрузе рассказывает об истории балтийских немцев и полярных открытиях, ее посещают в среднем 6500 человек в год. На самом деле в дом попадает больше людей, потому что зал мызы сдается для различных мероприятий. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление планирует в октябре объявить конкурс, чтобы помочь Полярной мызе Кукрузе обрести новое дыхание.

Расположенный на Полярной мызе музей рассказывает об истории балтийских немцев и полярных открытиях, его посещают в среднем 6500 человек в год. Кроме того, мыза сдает свои помещения для проведения мероприятий, чтобы заработать добавку к выделяемой Тойлаской волостью поддержке, которая составляет 30000 евро в год.

- Так мы держимся на плаву, но для развития этого недостаточно, потому что у нас нет денег даже на покрытие собственного участия в проектах, - призналась Герли Романович, руководитель целевого учреждения, управляющего Полярной мызой.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх