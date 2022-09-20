Волость ищет арендатора для Полярной мызы Кукрузе

Расположенный на Полярной мызе музей рассказывает об истории балтийских немцев и полярных открытиях, его посещают в среднем 6500 человек в год. Кроме того, мыза сдает свои помещения для проведения мероприятий, чтобы заработать добавку к выделяемой Тойлаской волостью поддержке, которая составляет 30000 евро в год.