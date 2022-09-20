Цены на квартиры в городах Ида-Вирумаа поднялись до рекордного уровня 15-летней давности

Судя по заключенным в августе сделкам с квартирами, средняя цена квадратного метра достигла в Нарве 592 евро, а в Кохтла-Ярве - 207 евро, как следует из августовского обзора рынка "Pindi Kinnisvara". В Йыхви рекорд был установлен в июле, когда цена квадратного метра превысила 500 евро, но в августе она упала до 419 евро.