Вт, 20.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Цены на квартиры в городах Ида-Вирумаа поднялись до рекордного уровня 15-летней давности

Квартиры в Йыхви установили ценовой рекорд последних 14 лет
Эрик Гамзеев
, журналист
Цены на квартиры в городах Ида-Вирумаа поднялись до рекордного уровня 15-летней давности
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В Кохтла-Ярве средняя цена квартирных сделок превысила в августе 200 евро за квадратный метр. В последний раз ценовой уровень был настолько высоким осенью 2008 года.
В Кохтла-Ярве средняя цена квартирных сделок превысила в августе 200 евро за квадратный метр. В последний раз ценовой уровень был настолько высоким осенью 2008 года. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Цены на квартиры как в Нарве и Кохтла-Ярве, так и в Йыхви вновь достигли рекордного уровня 2008 года.

Судя по заключенным в августе сделкам с квартирами, средняя цена квадратного метра достигла в Нарве 592 евро, а в Кохтла-Ярве - 207 евро, как следует из августовского обзора рынка "Pindi Kinnisvara". В Йыхви рекорд был установлен в июле, когда цена квадратного метра превысила 500 евро, но в августе она упала до 419 евро.

Если в Таллинне, Тарту и большинстве уездных центров цены на квартиры активно растут уже несколько лет, то в трех городах Ида-Вирумаа они - с небольшими колебаниями - остаются примерно одинаковыми в течение последних десяти лет.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх