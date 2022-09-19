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Партия реформ поддерживает лишение граждан РФ права голосовать на местных выборах

Северное побережье
Партия реформ поддерживает лишение граждан РФ права голосовать на местных выборах
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Урна для голосования на выборах.
Урна для голосования на выборах. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Партия реформ начала поддерживать инициированный депутатами партии "Isamaa" законопроект о лишении проживающих в Эстонии граждан третьих стран права голосовать на муниципальных выборах, но хочет сузить это ограничение только до граждан России и Беларуси. Как отмечает новостной сайт Rus.err.ee, реформисты согласны также на внесение поправок в Конституцию, если это будет необходимо для реализации данной инициативы.

"Фракция Партии реформ поддерживает позицию конституционной комиссии [Рийгикогу], которая заключается в том, что следует завершить первое чтение законопроекта", – сказал в понедельник ERR заместитель председателя парламентской фракции Партии реформ Эркки Келдо.

При этом Келдо добавил, что, поскольку нынешняя версия законопроекта касается граждан всех третьих стран, кроме граждан стран-членов Европейского союза, а канцлер юстиции и президент уже отметили, что это может противоречить Конституции, то перед тем, как дать дальнейший ход законопроекту, в него следует внести изменения, "чтобы законопроект был юридически применимым".

"Позиция Партии реформ состоит в том, что в изменившейся ситуации с безопасностью голосование граждан страны-прямого агрессора на наших местных выборах представляет угрозу безопасности, и полностью обосновано, что у граждан России, присягнувших на верность российскому государству, не должно быть права избирать органы местного самоуправления в Эстонии. По нашему мнению, у граждан России и Беларуси не должно быть права участвовать в выборах в волостные и городские собрания", – сказал зампред фракции реформистов.

На вопрос о том, готова ли Партия реформ изменить Конституцию, чтобы применить эту законодательную инициативу, Келдо ответил следующим образом: "Если выяснится, что лишение российских граждан права голоса действительно предполагает изменение Конституции, то мы готовы сделать и это".

Восемь депутатов от фракции "Isamaa" представили соответствующий законопроект в апреле этого года при правительстве Партии реформ и Центристской партии, когда "Isamaa" еще находилась в оппозиции.

Консервативная народная партия (EKRE) представила аналогичный законопроект еще в 2017 году, и включило такое обещание в свою предвыборную платформу на выборах в Рийгикогу 2019 года. Однако после создания правительства с Центристской партией EKRE отказалась от этого требования.

Законопроект будет рассмотрен в Рийгикогу в первом чтении 20 сентября.

Подробнее - на новостном сайте Rus.err.ee и в телерепортаже "Актуальной камеры":

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