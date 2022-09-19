У причала в Пярнуском порту затонул исторический парусник "Jenny Kruse". Как передает новостной сайт Rus.err.ee, Люди не пострадали.
В Пярнуском порту затонул исторический парусник
В Пярнуском порту затонул исторический парусник
По предварительным данным, на судне перестали работать насосы. На паруснике было около ста литров дизельного топлива, которое начало вытекать, всего в воду вылилось около 50 литров, передает "Актуальная камера".
На ликвидацию топливного загрязнения была вызвана пярнуская бригада спасателей.
Парусник был построен в качестве рыболовецкого судна в Дании в 1946 году, с 2011 года его портом приписки был Пярнуский порт, где летом он использовался для морских прогулок.
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