В Пярнуском порту затонул исторический парусник

По предварительным данным, на судне перестали работать насосы. На паруснике было около ста литров дизельного топлива, которое начало вытекать, всего в воду вылилось около 50 литров, передает "Актуальная камера".

Парусник был построен в качестве рыболовецкого судна в Дании в 1946 году, с 2011 года его портом приписки был Пярнуский порт, где летом он использовался для морских прогулок.