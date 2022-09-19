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В Пярнуском порту затонул исторический парусник

Северное побережье
В Пярнуском порту затонул исторический парусник
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В Пярнуском порту у причала затонул двухмачтовый парусник "Jenny Kruse".
В Пярнуском порту у причала затонул двухмачтовый парусник "Jenny Kruse". Фото: Jaano Martin Ots

У причала в Пярнуском порту затонул исторический парусник "Jenny Kruse". Как передает новостной сайт Rus.err.ee, Люди не пострадали.

По предварительным данным, на судне перестали работать насосы. На паруснике было около ста литров дизельного топлива, которое начало вытекать, всего в воду вылилось около 50 литров, передает "Актуальная камера".

На ликвидацию топливного загрязнения была вызвана пярнуская бригада спасателей.

Парусник был построен в качестве рыболовецкого судна в Дании в 1946 году, с 2011 года его портом приписки был Пярнуский порт, где летом он использовался для морских прогулок.

Смотрите репортаж "Актуальной камеры":

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