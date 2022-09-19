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День национальных культур Эстонии пройдет в Нарве

Северное побережье
День национальных культур Эстонии пройдет в Нарве
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Нарвская центральная библиотека на улице Мальми.
Нарвская центральная библиотека на улице Мальми. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В Нарвской центральной библиотеке в субботу, 24 сентября, будет День национальных культур Эстонии, принять участие в котором приглашены все желающие. Мероприятие пройдет на эстонском, русском и английском языках.

Начало Дня национальных культур в нарвской центральной библиотеке - в полдень. Откроет программу лекция Татьяны Климиной "Вдоль берега быстрой реки". Затем запланированы национальные игры.

С 13.00 о своей книге "Вкусы Нарва-Йыэсуу" будет рассказывать Тийу Тоом.

В 14.00 начнется дегустация блюд национальной кухни.

Также в этот день в Нарвской центральной библиотеке прозвучит национальная музыка, будут представлены выставки от национальных обществ, откроются мастерская для детей и мастерская "Секреты приготовления варенья", пройдет сбор кулинарных рецептов. Собранная книга рецептов останется в фонде Нарвской центральной библиотеки.

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