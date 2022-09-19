В Нарвской центральной библиотеке в субботу, 24 сентября, будет День национальных культур Эстонии, принять участие в котором приглашены все желающие. Мероприятие пройдет на эстонском, русском и английском языках.
День национальных культур Эстонии пройдет в Нарве
День национальных культур Эстонии пройдет в Нарве
Начало Дня национальных культур в нарвской центральной библиотеке - в полдень. Откроет программу лекция Татьяны Климиной "Вдоль берега быстрой реки". Затем запланированы национальные игры.
С 13.00 о своей книге "Вкусы Нарва-Йыэсуу" будет рассказывать Тийу Тоом.
В 14.00 начнется дегустация блюд национальной кухни.
Также в этот день в Нарвской центральной библиотеке прозвучит национальная музыка, будут представлены выставки от национальных обществ, откроются мастерская для детей и мастерская "Секреты приготовления варенья", пройдет сбор кулинарных рецептов. Собранная книга рецептов останется в фонде Нарвской центральной библиотеки.