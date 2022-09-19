День национальных культур Эстонии пройдет в Нарве

С 13.00 о своей книге "Вкусы Нарва-Йыэсуу" будет рассказывать Тийу Тоом.

Также в этот день в Нарвской центральной библиотеке прозвучит национальная музыка, будут представлены выставки от национальных обществ, откроются мастерская для детей и мастерская "Секреты приготовления варенья", пройдет сбор кулинарных рецептов. Собранная книга рецептов останется в фонде Нарвской центральной библиотеки.