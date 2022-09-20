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В Ида-Вирумаа угнали две машины

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Ида-Вирумаа угнали две машины
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В конце прошлой неделе в уезде украли две машины, одна из которых найдена.

Полиции сообщили, что в период с 16 по 17 сентября был украден автомобиль Peugeot, припаркованный на улице Энергия в Нарве. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

16 сентября в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Геолоогия в Силламяэ был украден автомобиль Honda Civic. Позже полиция нашла машину и возбудила уголовное дело.

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