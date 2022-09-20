В конце прошлой неделе в уезде украли две машины, одна из которых найдена.
В Ида-Вирумаа угнали две машины
В Ида-Вирумаа угнали две машины
Полиции сообщили, что в период с 16 по 17 сентября был украден автомобиль Peugeot, припаркованный на улице Энергия в Нарве. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
16 сентября в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Геолоогия в Силламяэ был украден автомобиль Honda Civic. Позже полиция нашла машину и возбудила уголовное дело.