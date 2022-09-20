В Йыхви ночью сгорел жилой дом, люди спаслись

На момент прибытия спасателей двухэтажный деревянный дом горел открытым пламенем, и огонь быстро перекинулся с первого этажа на второй. Спасатели вынесли из горящего дома одного человека, двое выбрались сами.

Скорая помощь доставила в больницу для обследования двух человек, у одного из них были признаки алкогольного опьянения.

Соседние дома оказались так же в опасности, и полиция временно эвакуировала из них людей.

Пожар был локализован в 4:16 утра, работы по тушению продолжились утром.

Дом полностью сгорел.