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В Йыхви ночью сгорел жилой дом, люди спаслись

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Йыхви ночью сгорел жилой дом, люди спаслись
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Люди в огне не пострадали.
Люди в огне не пострадали. Фото: Päästeamet.

20 сентября в 1:47 спасатели получили вызов на улицу Ааса в Йыхви, где в жилом районе горел дом.

На момент прибытия спасателей двухэтажный деревянный дом горел открытым пламенем, и огонь быстро перекинулся с первого этажа на второй. Спасатели вынесли из горящего дома одного человека, двое выбрались сами.

Скорая помощь доставила в больницу для обследования двух человек, у одного из них были признаки алкогольного опьянения.

Соседние дома оказались так же в опасности, и полиция временно эвакуировала из них людей.

Пожар был локализован в 4:16 утра, работы по тушению продолжились утром.

Дом полностью сгорел.

На тушение пожара ушло 60 000 литров воды, его тушили спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Ийзаку.

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