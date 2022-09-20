20 сентября в 1:47 спасатели получили вызов на улицу Ааса в Йыхви, где в жилом районе горел дом.
В Йыхви ночью сгорел жилой дом, люди спаслись
В Йыхви ночью сгорел жилой дом, люди спаслись
На момент прибытия спасателей двухэтажный деревянный дом горел открытым пламенем, и огонь быстро перекинулся с первого этажа на второй. Спасатели вынесли из горящего дома одного человека, двое выбрались сами.
Скорая помощь доставила в больницу для обследования двух человек, у одного из них были признаки алкогольного опьянения.
Соседние дома оказались так же в опасности, и полиция временно эвакуировала из них людей.
Пожар был локализован в 4:16 утра, работы по тушению продолжились утром.
Дом полностью сгорел.
На тушение пожара ушло 60 000 литров воды, его тушили спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Ийзаку.