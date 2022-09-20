Учитель, преподающий на эстонском в Ида-Вирумаа, будет получать зарплату в размере 3000 евро

По словам министра образования Тыниса Лукаса ("Отечество"), в следующем году средняя зарплата учителя вырастет до 2048 евро, а зарплата учителя, преподающего на эстонском в Ида-Вирумаа, будет рассчитываться с коэффициентом 1,5. Это значит, что с осени следующего года учитель, который преподает на эстонском в Ида-Вирумаа, может рассчитывать на зарплату в 3000 евро.