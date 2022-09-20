По словам министра образования Тыниса Лукаса ("Отечество"), в следующем году средняя зарплата учителя вырастет до 2048 евро, а зарплата учителя, преподающего на эстонском в Ида-Вирумаа, будет рассчитываться с коэффициентом 1,5. Это значит, что с осени следующего года учитель, который преподает на эстонском в Ида-Вирумаа, может рассчитывать на зарплату в 3000 евро.
Учитель, преподающий на эстонском в Ида-Вирумаа, будет получать зарплату в размере 3000 евро
Учитель, преподающий на эстонском в Ида-Вирумаа, будет получать зарплату в размере 3000 евро
Учитель, преподающий эстонский язык в Ида-Вирумаа, со следующей осени будет получать зарплату с коэффициентом 1,5, а воспитатель детского сада – с коэффициентом 1,3, пишет Postimees.
"Учитывая, что средняя зарплата учителя в следующем году составит 2048 евро, учитель, преподающий эстонский язык в Ида-Вирумаа, может рассчитывать на месячную зарплату в следующем году в размере 3000 евро", – сказал Лукас.
Для подготовки к переходу на эстоноязычное образование в следующем году планируется дополнительный заказ учебных мест на специальность учителя, а также подготовка учителей.
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