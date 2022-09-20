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Пропавшего в Алутагузе мужчину нашли

Erik Kalda
, ajakirjanik
Пропавшего в Алутагузе мужчину нашли
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Пропавший Калью.
Пропавший Калью. Фото: Politsei

87-летнего Калью, пропавшего сегодня в волости Алутагузе, к вечеру нашли.  

Мужчина был найден в деревне Вазавере и передан под присмотр медиков.

Сегодня около 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что Калью покинул свой дом в волости Алутагузе и до сих пор туда не возвращался.

Полиция проверила территорию вокруг его дома, больницы и различные возможные места пребывания, но пока не смогла найти мужчину.

К поискам привлекли несколько полицейских патрулей, команда беспилотников и собачьи патрули.

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