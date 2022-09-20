Пропавшего в Алутагузе мужчину нашли

Мужчина был найден в деревне Вазавере и передан под присмотр медиков.

Сегодня около 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что Калью покинул свой дом в волости Алутагузе и до сих пор туда не возвращался.

Полиция проверила территорию вокруг его дома, больницы и различные возможные места пребывания, но пока не смогла найти мужчину.