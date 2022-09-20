87-летнего Калью, пропавшего сегодня в волости Алутагузе, к вечеру нашли.
Пропавшего в Алутагузе мужчину нашли
Пропавшего в Алутагузе мужчину нашли
Мужчина был найден в деревне Вазавере и передан под присмотр медиков.
Сегодня около 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что Калью покинул свой дом в волости Алутагузе и до сих пор туда не возвращался.
Полиция проверила территорию вокруг его дома, больницы и различные возможные места пребывания, но пока не смогла найти мужчину.
К поискам привлекли несколько полицейских патрулей, команда беспилотников и собачьи патрули.
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