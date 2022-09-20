Переход на эстонский язык обучения начнется в 2024 году

Законопроект однозначно устанавливает, что языком обучения является эстонский язык, в Законе об основной школе и гимназии, Законе о дошкольном образовании и Законе о профессиональных учебных заведениях. Кроме того, проект вносит поправки в Закон о частных школах и Закон о языке и предусматривает государственную поддержку и деятельность в течение всего переходного периода.

Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что единое образовательное пространство на эстонском языке даст всем детям и подросткам лучшие возможности для дальнейшего обучения и поиска работы и занятий в будущем, а также обеспечивает сохранение эстонской нации, языка и культуры во времени как ценности для всего общества.

"Мы внесем необходимые изменения в законы, чтобы обеспечить плавную организацию перехода, а также надзор и управление процессом.

Конечно, мы также обозначим задачи государства, муниципалитета и каждого ответственного учреждения для достижения поставленной нами цели. Законодательные изменения будут сопровождаться более подробным планом действий и финансирования.

Невозможно и непрактично поддерживать полноценную систему образования на двух разных языках. Необходимо сосредоточиться на создании наилучших условий для развития учащихся, на развитии культурного пространства на эстонском языке и объединении ресурсов для этого", - пояснил Лукас.