Педагог: многие учителя задумались о переезде в Ида-Вирумаа

"Для учителей важно, чтобы после повышения зарплаты их не задавили дополнительной нагрузкой, которая в школе и так очень высокая. Необходимо пересмотреть организационную часть учебного времени. Как сказал известный в нашей стране педагог, бывший директор Французского лицея, Лаури Леэзи: чтобы дать качественные уроки нашим детям, их должно быть не больше четырех в день. А у нас порой бывает, что учитель в день ведет 8-9 уроков, что не может не отражаться на качестве преподавания", - сказал Рыбаков.