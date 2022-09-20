Как сказал в "Интервью недели" ERR преподаватель истории и обществоведения Дмитрий Рыбаков, озвученная министром образования и науки Тынисом Лукасом зарплата в 3000 евро для тех учителей, кто будет преподавать в Ида-Вирумаа на эстонском языке вызвала среди его коллег желание перебраться на Северо-Восток Эстонии. Он даже сам подумывает над такой перспективой.
Педагог: многие учителя задумались о переезде в Ида-Вирумаа
По словам Дмитрия Рыбакова, повышение зарплаты педагогов в определенном смысле снимает напряжение в сфере образования, однако уровень зарплаты не единственная проблема школы.
"Для учителей важно, чтобы после повышения зарплаты их не задавили дополнительной нагрузкой, которая в школе и так очень высокая. Необходимо пересмотреть организационную часть учебного времени. Как сказал известный в нашей стране педагог, бывший директор Французского лицея, Лаури Леэзи: чтобы дать качественные уроки нашим детям, их должно быть не больше четырех в день. А у нас порой бывает, что учитель в день ведет 8-9 уроков, что не может не отражаться на качестве преподавания", - сказал Рыбаков.
По поводу запланированного министерством образования и науки перехода русскоязычных школа на эстонский язык обучения Рыбаков сказал, что этот план вполне реалистичен. Тем не менее он не исключает, что возможны сбои, так как уровень готовности к этому у разных школы разный.
Еще Рыбаков отметил, что, говоря о переходе на эстонский язык обучения, почему-то думают лишь о самом языке, а про качество перехода забывают.