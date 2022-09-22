Сийм Умблея: О цене центрального отопления ясно и доходчиво

Из всех ценовых компонентов наиболее велика все же роль затрат на топливо. Проводя сравнение с осенним периодом 2021 года, мы говорим в случае природного газа, используемого многими котельными в период пиковой нагрузки, о повышении цены почти в пять раз. Цена главного топлива, то есть измельченной древесины, за год тоже рекордно выросла - в 2,5 раза. Измельченная древесина играет очень важную роль в центральном отоплении в Эстонии и недостаточные поставки имеют серьезные последствия. Обычные торги, по сути, заменила логика аукциона, когда для обеспечения надежности поставок происходит ценовой конкурс. Это вызвано ростом спроса, в том числе резким ростом объемов сжигания измельченной древесины на предприятиях "Eesti Energia".

Более благоприятной альтернативой для природного газа, предназначенного прежде всего для пиковых нагрузок, является отечественное сланцевое масло. Оно, правда, вреднее для окружающей среды, однако с учетом нынешней сложной ситуации большинство теплопроизводителей идут сейчас на серьезные инвестиции с целью использования - в качестве временной меры - сланцевого масла вместо газа. За очень короткое для энергетического сектора время несколько предприятий уже успели дойти до работ по установке нового оборудования. Это дает надежду, что во многих сетях центрального отопления ценовое послабление в осенне-зимний период принесет применение для покрытия пиковых нагрузок сланцевого масла вместо газа.

Мы встречаем отопительный сезон, в течение которого извещения об изменении цены могут приходить потребителям чаще, чем когда-либо прежде. В соответствии с методикой, тепловые предприятия корректируют переменные затраты с задержкой в пару месяцев в соответствии с действительными ценами на топливо. Частые изменения цен (особенно в большую сторону) не радуют нас как потребителей, однако гарантируют, что цены отражают реально изменившиеся расходы, а не сделанные в качестве "буфера" прогнозы.