Услуга центрального отопления - это само собой разумеющаяся и необходимая для жизни "фоновая сила", о которой человек зачастую и не задумывается. Однако происходящее сейчас на рынке энергии, естественно, повысило интерес в том числе к теме отопления и люди внимательнее прежнего изучают счета за центральное отопление. Сравнивают их с соседскими счетами и счетами в других регионах, спрашивают, как бы сделать цену более приемлемой. То есть в канун отопительного сезона есть смысл подробнее рассмотреть, как формируется и от чего зависит цена центрального отопления.
Сийм Умблея: О цене центрального отопления ясно и доходчиво
Если в свете усилившегося энергокризиса популярной стала идея установления потолка цен на электроэнергию и реорганизации ценообразования на электробирже, то в центральном отоплении регулируемая цена существует уже много лет. В Эстонии в общем около 200 регионов центрального отопления и множество энергетических предприятий. Каждое действует в своем определенном регионе. Это значит, что деятельность и цена услуги предприятия центрального отопления находятся под надзором со стороны Департамента конкуренции.
Когда меняются постоянные компоненты цены, поставщик центрального отопления проходит тщательное ценопроизводство, когда анализируются обоснованность всех затрат и деятельность предприятия по увеличению эффективности услуги. Это происходит в общем случае раз в три года. Когда меняются переменные компоненты (прежде всего цена топлива, а также электроэнергии), то ценопроизводство проходит быстрее.
В общих чертах цена центрального отопления состоит из постоянных компонентов, которые планируются задолго, и переменных компонентов, на которые сильно влияет рыночная ситуация и которые, как стало видно теперь, могут часто меняться. К последним относятся, например, расходы на топливо и в нынешней ситуации - на электроэнергию. Постоянными расходами являются, например, инвестиции, необходимые для гарантии надежности работы сетей и оборудования, расходы на обслуживание и ремонт, а также затраты на компенсацию теплопотерь.
Доля ценовых компонентов на разных предприятиях различается и зависит от разных обстоятельств. Одним из определяющих является, разумеется, цена горючего, на которое приходится в конечной цене от половины до двух третей. Важно отметить, что цена топлива отражается в конечной цене только на основании его действительного расхода. То есть растущие цены на горючее не увеличивают как-то прибыль предприятия, оказывающего тепловую услугу.
Котельные центрального отопления работают сейчас в Эстонии в основном на местной измельченной древесине. Возможные дополнительные виды топлива - например, газ, сланцевое масло или дизельное масло - используются для покрытия пиковых нагрузок во время интенсивного отопительного сезона. Лишь в немногих местах, где до сих пор не имелось возможности установить котельную возобновляемой энергии, в качестве первичного горючего используются природный газ или сланцевое масло. В этих немногих местах сейчас большей частью происходит перепланировка систем отопления на источники возобновляемой энергии, однако это большая инвестиция, а планирование, строительство, поставка и установка оборудования потребуют явно больше времени, чем один год.
Наряду с топливом, как основным ценовым фактором, цену тепла формирует, например, тип котельной - инвестиции в оборудование, необходимое для разного типа топлива, тоже различаются. На цену влияет также состояние сети. Крупные инвестиции, на которые постоянно идут тепловые предприятия, обеспечивают большую надежность работы сети и экономию энергии, уменьшая таким образом оперативные затраты, а также потери тепла.
"Мы встречаем отопительный сезон, в течение которого извещения об изменении цены могут приходить потребителям чаще, чем когда-либо прежде".
Сийм Умблея, член правления Эстонского объединения силовых станций и центрального отопления
Наряду с вышесказанным на конечную цену тепловой услуги может влиять компактность снабжаемого региона. Когда необходимые для поддержки услуги расходы распределяются между плотно заселенными зданиями, то цена за единицу измерения в общем ниже, чем в разбросанной сети, где на "трубные километры" приходится мало потребителей.
Из всех ценовых компонентов наиболее велика все же роль затрат на топливо. Проводя сравнение с осенним периодом 2021 года, мы говорим в случае природного газа, используемого многими котельными в период пиковой нагрузки, о повышении цены почти в пять раз. Цена главного топлива, то есть измельченной древесины, за год тоже рекордно выросла - в 2,5 раза. Измельченная древесина играет очень важную роль в центральном отоплении в Эстонии и недостаточные поставки имеют серьезные последствия. Обычные торги, по сути, заменила логика аукциона, когда для обеспечения надежности поставок происходит ценовой конкурс. Это вызвано ростом спроса, в том числе резким ростом объемов сжигания измельченной древесины на предприятиях "Eesti Energia".
Более благоприятной альтернативой для природного газа, предназначенного прежде всего для пиковых нагрузок, является отечественное сланцевое масло. Оно, правда, вреднее для окружающей среды, однако с учетом нынешней сложной ситуации большинство теплопроизводителей идут сейчас на серьезные инвестиции с целью использования - в качестве временной меры - сланцевого масла вместо газа. За очень короткое для энергетического сектора время несколько предприятий уже успели дойти до работ по установке нового оборудования. Это дает надежду, что во многих сетях центрального отопления ценовое послабление в осенне-зимний период принесет применение для покрытия пиковых нагрузок сланцевого масла вместо газа.
Мы встречаем отопительный сезон, в течение которого извещения об изменении цены могут приходить потребителям чаще, чем когда-либо прежде. В соответствии с методикой, тепловые предприятия корректируют переменные затраты с задержкой в пару месяцев в соответствии с действительными ценами на топливо. Частые изменения цен (особенно в большую сторону) не радуют нас как потребителей, однако гарантируют, что цены отражают реально изменившиеся расходы, а не сделанные в качестве "буфера" прогнозы.
Рассчитанная предельная цена мегаватт-часа центрального отопления, о которой тепловые предприятия информируют клиентов, означает максимальный уровень, то есть согласованную с Департаментом конкуренции цену. Действительная цена единицы измерения в счете может быть и ниже предельной, если изменятся переменные расходы у поставщика услуги. В нынешних условиях это кажется, правда, сложным, но если, например, расходы на топливо окажутся ниже учтенных в предельной цене, то это должно и будет отражаться в действительной продажной цене. В последнее время цены ниже предельных, очевидно, явление не частое, однако активная подготовка теплопредприятий к зиме и стабилизация цен на топливо могут привести здесь к сдвигам в более благоприятном направлении.