23 и 24 сентября в Силламяэском центре культуры вновь пройдет международный фестиваль "Jazz Time 2022", в рамках которого состоится шесть концертов. Хедлайнером станет музыкант из США Derek Conyer Xperience, который завершит субботнюю программу. Начало джазовых вечеров в 18.00, вход свободный.
JAZZ TIME 2022 ⟩ Силламяэсцам подарят два вечера джаза
Традиции "Jazz Time" не прервала даже пандемия - во время разгула коронавируса фестиваль проводили на улице и он собирал до полутысячи гостей. Команда организаторов не останавливается, продолжая искать новые формы и экспериментировать с содержанием. По словам директора фестиваля Владимира Высоцкого, и в этом году удалось приготовить разнообразную программу, в которой выступят и начинающие, и профессиональные коллективы, будут представлены совместные проекты эстонских и зарубежных музыкантов.
В пятницу откроют фестиваль молодежные ансамбли из Силламяэ, Сауэ и Кивиыли, а завершит вечер "Madis Muul Trio".
В субботу на сцену выйдут профессиональные коллективы "ArtTrio", квартет Тоомаса Ванема, а завершит и этот вечер, и фестиваль хедлайнер Derek Conyer Xperience.
- Это музыкант из Америки, который уже несколько лет живет в Стокгольме, он пишет музыку в стиле соул-панк и исполняет ее, активно выступает в Швеции и других странах Европы, - рассказывает Владимир Высоцкий. - Мне довелось работать с ним в некоторых проектах, пригласил его на наш фестиваль и рад, что он откликнулся. Силламяэсцы услышат его голос впервые, не сомневаюсь, что он добавит ярких акцентов "Jazz Time 2022".
Радует организаторов также то, что благодаря поддержке спонсоров все концерты предстоящего фестиваля будут бесплатными.