JAZZ TIME 2022 ⟩ Силламяэсцам подарят два вечера джаза

Традиции "Jazz Time" не прервала даже пандемия - во время разгула коронавируса фестиваль проводили на улице и он собирал до полутысячи гостей. Команда организаторов не останавливается, продолжая искать новые формы и экспериментировать с содержанием. По словам директора фестиваля Владимира Высоцкого, и в этом году удалось приготовить разнообразную программу, в которой выступят и начинающие, и профессиональные коллективы, будут представлены совместные проекты эстонских и зарубежных музыкантов.

В пятницу откроют фестиваль молодежные ансамбли из Силламяэ, Сауэ и Кивиыли, а завершит вечер "Madis Muul Trio".

В субботу на сцену выйдут профессиональные коллективы "ArtTrio", квартет Тоомаса Ванема, а завершит и этот вечер, и фестиваль хедлайнер Derek Conyer Xperience.

- Это музыкант из Америки, который уже несколько лет живет в Стокгольме, он пишет музыку в стиле соул-панк и исполняет ее, активно выступает в Швеции и других странах Европы, - рассказывает Владимир Высоцкий. - Мне довелось работать с ним в некоторых проектах, пригласил его на наш фестиваль и рад, что он откликнулся. Силламяэсцы услышат его голос впервые, не сомневаюсь, что он добавит ярких акцентов "Jazz Time 2022".