После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, университет для старшего поколения Тартуского университета продолжит ежемесячные лекции в Нарвском колледже.
Университет для старшего поколения начинает свою работу с лекции Давида Всевиова
Первым в колледже лекцию "Как понимать историю?" прочитает 29 сентября в 16.00 Давид Всевиов, эмерит-профессор Эстонской академии художеств. Лекции осеннего семестра продолжатся 20 октября, когда председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола расскажет о ценах на электроэнергию и тепло, а также об экономии.
На лекции университета для старшего поколения приглашаются все открытые и активные люди в возрасте 60+, которые хотят общаться с интересными людьми и быть в курсе происходящего в Нарве и Эстонии. Лекции охватывают как практические, так и расширяющие кругозор темы.
Бесплатные лекции читаются на русском языке.
По словам мэра Нарвы Катри Райк, пожилые горожане уже с нетерпением ждут лекций. "Отрадно, что колледж видит свою роль в городе и регионе не только как заведение высшего образования, но и служит обществу в целом, предлагая возможности самосовершенствования слушателям всех возрастов", - прокомментировала она.
Зарегистрироваться можно на месте. Все учащиеся, посетившие не менее 75 процентов лекций, получат сертификат Тартуского университета о повышении квалификации.