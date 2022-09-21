Университет для старшего поколения начинает свою работу с лекции Давида Всевиова

Первым в колледже лекцию "Как понимать историю?" прочитает 29 сентября в 16.00 Давид Всевиов, эмерит-профессор Эстонской академии художеств. Лекции осеннего семестра продолжатся 20 октября, когда председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола расскажет о ценах на электроэнергию и тепло, а также об экономии.

На лекции университета для старшего поколения приглашаются все открытые и активные люди в возрасте 60+, которые хотят общаться с интересными людьми и быть в курсе происходящего в Нарве и Эстонии. Лекции охватывают как практические, так и расширяющие кругозор темы.

Бесплатные лекции читаются на русском языке.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, пожилые горожане уже с нетерпением ждут лекций. "Отрадно, что колледж видит свою роль в городе и регионе не только как заведение высшего образования, но и служит обществу в целом, предлагая возможности самосовершенствования слушателям всех возрастов", - прокомментировала она.