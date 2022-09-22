НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ ⟩ В Ахтме скоро появится площадка для выгула собак

В прошлом году конкурс на лучшую идею народного бюджета в Кохтла-Ярве проводился впервые, поступило четыре предложения, наибольшее количество голосов горожан собрал проект сооружения площадки для выгула собак в Ахтме. 45 тысяч евро, предусмотренные народным бюджетом, не хватило, но, по словам вице-мэра Виталия Бородина, недостающую сумму найдут в городском бюджете. Работы начнутся в ближайшие дни и по договору должны быть выполнены в течение двух месяцев, то есть к 15 ноября.