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НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ ⟩ В Ахтме скоро появится площадка для выгула собак

Ирина Кивисельг
, журналист
В Ахтме скоро появится площадка для выгула собак
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На этом пустыре скоро появится удобное место для выгула четвероногих друзей.
На этом пустыре скоро появится удобное место для выгула четвероногих друзей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Конкурс на строительство объекта выиграла йыхвиская фирма "Juvit OÜ" с ценовым предложением 48259 евро (с НСО). Им предстоит реализовать давнюю мечту жителей Ахтмеской части Кохтла-Ярве, и это будет воплощение первой идеи по использованию средств народного бюджета.

В прошлом году конкурс на лучшую идею народного бюджета в Кохтла-Ярве проводился впервые, поступило четыре предложения, наибольшее количество голосов горожан собрал проект сооружения площадки для выгула собак в Ахтме. 45 тысяч евро, предусмотренные народным бюджетом, не хватило, но, по словам вице-мэра Виталия Бородина, недостающую сумму найдут в городском бюджете. Работы начнутся в ближайшие дни и по договору должны быть выполнены в течение двух месяцев, то есть к 15 ноября.

Площадка для выгула собак будет оборудована на пустыре в зеленой зоне между Ахтме и Пуру, неподалеку от дома ветеранов. Территорию почистят, выровняют, поставят ограждение и сооружения для тренировочных занятий четвероногих.

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