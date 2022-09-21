Лето проводят концертами равноденствия

Центр интересов Алутагузеской волости начал серию концертов равноденствия в сентябре 2020 года, когда пригласил людей на походную тропу Котка на болото Рюйтли, где звучала виолончельная музыка.

- Концерты проводились также во время весеннего равноденствия и летнего солнцестояния, хотя в промежутке "корона" помешала и некоторые из них были пропущены. Зимнее солнцестояние так и не удалось отпраздновать, - сказала Грете Хабакукк, координатор культурной работы Алутагузеского центра интересов.

23 сентября начиная с 18.00 желающих приглашают проводить лето во дворе почтовой станции Вяйке-Пунгерья.

- Мы ищем новые концертные площадки, куда можно было бы пригласить людей, и почтовая станция - это новое захватывающее место, которое всегда привлекало меня, когда я проезжала мимо. Людям также интересно будет узнать о судьбе этого здания. Владелец был очень любезен и разрешил нам устроить там концерт, - рассказала Грете Хабакукк.

Перед концертом о почтовой станции Вяйке-Пунгерья расскажет Юлле Каннела, которая жила в этом доме. Музыкальные впечатления предложит фолк-музыкант Юхан Суйтс, который возьмет с собой различные инструменты. Сотрудники музея Ийзакуского кихельконда расскажут о равноденствии и связанных с ним обычаях.

Концерт бесплатный, но у всех будет возможность сделать небольшое пожертвование на месте, чтобы внести свой вклад в восстановление почтовой станции.