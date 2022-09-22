Инструктор по тай-чи, король Лир и бабушка Пеппи

Субботнее мероприятие начнется в 10.30 перед Йыхвиским концертным домом с пользой для здоровья. "Начнется с утренней каши и тренировки по тай-чи, что подойдет абсолютно всем", - заверила руководитель по развитию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард.

Инструктор - таллиннец Лейно Лауримяэ, преподаватель школы "Rein Siimu Taiji Kool". "Если спросить Лейно, что такое тай-чи, он ответит, что это путь к здоровью, душевному спокойствию и силе", - известно Линнард, по словам которой для упражнений под названиями "тигр" и "дракон" даже не надо надевать спортивный костюм.

На кашу и тренировку приглашаются и участники проходящего в этот же день Йыхвиского народного забега. "Перед стартом это даст очень хороший заряд энергии", - сказала Линнард.

По ее словам, оздоровительным спортом будет пронизано и выступление йыхвиской группы народного танца "Gevi": "Участницы "Gevi" - самые грациозные бегуньи в Ида-Вирумаа! Вы сами в этом убедитесь, когда увидите их захватывающий танец "Утренний забег", который "Gevi" впервые исполнит в тренировочных костюмах".

Помимо инструктора по тай-чи, из Таллинна приедут и другие артисты: молодежная театральная студия "Poeesia Sõpruskond" ("Поэтическое содружество") из десяти человек, которая в 12.00 представит зрителям музыкальный фарс "Король Лир и его дети". Он будет исполняться на эстонском, русском, украинском, немецком, французском и английском языках. "Молодые люди будут петь, танцевать и играть на гитаре, флейте и фортепиано с неизменной энергией, которой не занимать также их руководителю Елене Скульской", - констатировала Линнард.

После спектакля состоится авторский час Скульской, лауреата нескольких литературных премий.

Во время мероприятия на музыкальной площадке также состоится распродажа подержанных книг в очень хорошем состоянии, цены - от 50 центов до двух евро. Кроме того, в библиотечной палатке желающие смогут заняться изготовлением поделок, зарегистрироваться в качестве читателя, получить информацию об услугах библиотеки и помощь в использовании читательского портала и различных государственных электронных услуг.

Мероприятие "Kogu Eesti loeb!", финансируемое Министерством культуры, продлится с 10.30 до 14.00. Ведущей дня будет бабушка Пеппи.