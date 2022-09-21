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На шоссе Таллинн-Нарва ставят еще три камеры замера скорости

Северное побережье
На шоссе Таллинн-Нарва ставят еще три камеры замера скорости
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Камера слежения за скоростью.
Камера слежения за скоростью. Фото: Ain Liiva / Virumaa Teataja

В связи со строительством четырехполосного участка шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа три ставшие там ненужными камеры измерения скорости Департамент транспорта переносит на шоссе Таллинн-Нарва. Перенос проходит 21-22 сентября.

Две кабины для камер будут установлены на шоссе в деревне Котинука в Йыхвиской волости, третья - в деревне Пыдрузе в Хальялаской волости в Ляэне-Вирумаа.

Департамент транспорта сообщил, что уведомит участников дорожного движения, когда камеры измерения скорости на новых местах будут включены.

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