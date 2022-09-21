В связи со строительством четырехполосного участка шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа три ставшие там ненужными камеры измерения скорости Департамент транспорта переносит на шоссе Таллинн-Нарва. Перенос проходит 21-22 сентября.
На шоссе Таллинн-Нарва ставят еще три камеры замера скорости
На шоссе Таллинн-Нарва ставят еще три камеры замера скорости
Две кабины для камер будут установлены на шоссе в деревне Котинука в Йыхвиской волости, третья - в деревне Пыдрузе в Хальялаской волости в Ляэне-Вирумаа.
Департамент транспорта сообщил, что уведомит участников дорожного движения, когда камеры измерения скорости на новых местах будут включены.