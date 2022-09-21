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Полицейские на один день усилят контроль за скоростью дорожного движения

Северное побережье
Полицейские на один день усилят контроль за скоростью дорожного движения
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Полицейский с радаром.
Полицейский с радаром. Фото: Ekraanitõmmis reporter.ee videost

Так называемая дорожная толока, в рамках которой полицейские будут измерять скорость и успокаивать дорожное движение, пройдет в разных местах по всей Эстонии 22 сентября.

На веб-странице дорожной толоки в начале сентября люди оставили сообщения о более чем 3600 местах, где водители часто превышают допустимую скорость. "С каждым годом все больше сообщений, поступающих в рамках дорожной толоки, и это показывает, что люди серьезно беспокоятся о происходящем в окрестностях их места жительства", - прокомментировала подполковник полиции Сирле Лойго.

Половина сообщений касалась Харьюмаа и Таллинна, немного более полутысячи были из Тартумаа, примерно 280 сообщений затрагивало Пярнумаа, и 170 сообщений - Ляэне-Вирумаа. Меньше всего наблюдений поступило насчет Хийумаа - всего три.

Значительная часть сообщений касалась наблюдений в городском пространстве, где максимальная разрешенная скорость составляет 30 или 50 км/ч. Больше всего сообщали о лихачах на крупных магистралях в Таллинне - на Пярнуском и Палдиском шоссе, а также улице А.Х.Таммсааре.

Полиция приглашает всех заинтересованных следить 22 сентября за специальным сайтом www.liiklustalgud.ee, где будет отображаться информация о проверенных местах.

- Благодарим всех, кто нашел время и сообщил нам о проблемных местах. Это существенно поможет спланировать надзор за дорожным движением и после толоки. Надеемся, что водители будут придерживаться разрешенной скорости и во все последующие дни, - добавила Сирле Лойго.

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