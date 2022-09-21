Полицейские на один день усилят контроль за скоростью дорожного движения

На веб-странице дорожной толоки в начале сентября люди оставили сообщения о более чем 3600 местах, где водители часто превышают допустимую скорость. "С каждым годом все больше сообщений, поступающих в рамках дорожной толоки, и это показывает, что люди серьезно беспокоятся о происходящем в окрестностях их места жительства", - прокомментировала подполковник полиции Сирле Лойго.

Половина сообщений касалась Харьюмаа и Таллинна, немного более полутысячи были из Тартумаа, примерно 280 сообщений затрагивало Пярнумаа, и 170 сообщений - Ляэне-Вирумаа. Меньше всего наблюдений поступило насчет Хийумаа - всего три.

Значительная часть сообщений касалась наблюдений в городском пространстве, где максимальная разрешенная скорость составляет 30 или 50 км/ч. Больше всего сообщали о лихачах на крупных магистралях в Таллинне - на Пярнуском и Палдиском шоссе, а также улице А.Х.Таммсааре.

Полиция приглашает всех заинтересованных следить 22 сентября за специальным сайтом www.liiklustalgud.ee, где будет отображаться информация о проверенных местах.