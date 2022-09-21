У Эстонии нет оснований препятствовать желающим покинуть страну российским гражданам, проживающим здесь на основании постоянного вида на жительство, но если станет известно, что они воевали на территории Украины, их не пустят обратно, о чем пишет Rus.err.ee со ссылкой на вице-канцлера Министерства внутренних дел Вейко Коммусаара.
МВД: отправившихся из Эстонии на войну граждан России обратно не впустят
МВД: отправившихся из Эстонии на войну граждан России обратно не впустят
"Эстония не вводила никаких ограничений на выезд российских граждан из Эстонии. Но если мы узнаем, что они отправились на войну, у них не будет возможности вернуться в Эстонию", - сказал Вейко Коммусаар.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, рассказал, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны в российскую армию 300 тысяч резервистов.
Ключевые слова