МВД: отправившихся из Эстонии на войну граждан России обратно не впустят

"Эстония не вводила никаких ограничений на выезд российских граждан из Эстонии. Но если мы узнаем, что они отправились на войну, у них не будет возможности вернуться в Эстонию", - сказал Вейко Коммусаар.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, рассказал, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны в российскую армию 300 тысяч резервистов.