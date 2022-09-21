Алар Карис: Мобилизация означает признание Россией поражения в войне с Украиной

Решение Путина объявить частичную мобилизацию означает однозначное признание им своего поражения в войне с Украиной.

Призыв 300 тысяч резервистов также означает, что Вооруженные силы России уже понесли тяжелейшие потери в Украине.

Мобилизация указывает на то, что стремящееся вести военные действия против своих соседей руководство России не заботится о жизнях своих граждан, отправляя все новые подразделения на фронт, а тысячам семьям в своей стране - похоронки.

Более того, мобилизация свидетельствует о том, что Путин не желает прекращать войну, а хочет продолжить ее любой ценой.

Именно поэтому в ошеломленном гражданском обществе России слово "мобилизация" заменяют на "могилизация".

Агрессивная война Путина уже привела к появлению десятков тысяч свежих могил в Украине и России - это вечное проклятие тем, кто приказал развязать эту войну, и тем, кто ее поддерживает.

Демократическая Европа, весь демократический мир не позволят обмануть себя фальшивыми референдумами в оккупированных районах Украины и запугать себя частичной мобилизацией в России. Мы продолжим поддерживать Украину. Мы намерены сделать цену агрессии для агрессора настолько высокой, что это приведет к окончанию войны.