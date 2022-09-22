Защитники леса победили в суде Департамент окружающей среды

НКО "Eesti Metsa Abiks" ("В помощь эстонскому лесу"; "ЕМА") обжаловало в суде девять лесохозяйственных извещений, выданных для Онтикаской природной территории, входящей в сеть "Natura 2000". Ими Департамент окружающей среды дал Центру управления гослесами право провести сплошную вырубку на площади более 15 гектаров. Зарегистрировав извещения, департамент не оценил возможное негативное влияния вырубок на охранные цели природной территории.

В 2017 году правительство исключило из Онтикаского ландшафтного заповедника территории, не отвечающие охранным целям, не имеющие охраняемых типов мест обитания и подвергшиеся сильному влиянию деятельности человека. По оценке суда, Департамент окружающей среды не мог без дополнительной оценки исключить возможность, что произведенные на этих территориях вырубки могут значительно повлиять также на природные ценозы расположенных рядом территорий "Natura 2000".