Таллиннский административный суд признал противоправными выданные для Онтикаской природной территории лесохозяйственные извещения, разрешающие сплошную вырубку.
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Защитники леса победили в суде Департамент окружающей среды
Защитники леса победили в суде Департамент окружающей среды
НКО "Eesti Metsa Abiks" ("В помощь эстонскому лесу"; "ЕМА") обжаловало в суде девять лесохозяйственных извещений, выданных для Онтикаской природной территории, входящей в сеть "Natura 2000". Ими Департамент окружающей среды дал Центру управления гослесами право провести сплошную вырубку на площади более 15 гектаров. Зарегистрировав извещения, департамент не оценил возможное негативное влияния вырубок на охранные цели природной территории.