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Перевод Майдлаского дневного центра для пожилых людей продолжает подогревать страсти

Кюлли Крийс
, журналист
Перевод Майдлаского дневного центра для пожилых людей продолжает подогревать страсти
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Майдлаский молодежный центр, до сих пор находившийся в распоряжении исключительно молодежи, теперь должен принимать также пожилых майдласцев, что означает изменения как для молодежи, так и для сениоров.
Майдлаский молодежный центр, до сих пор находившийся в распоряжении исключительно молодежи, теперь должен принимать также пожилых майдласцев, что означает изменения как для молодежи, так и для сениоров. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное управление вынесло предупреждение молодежному работнику Майдлаского молодежного центра Герри Аламетс за то, что пожилые люди, переведенные в центр, якобы организовали там политическое собрание.

Во вторник на прошлой неделе Люганузеское волостное управление принудительно перевело Майдлаский дневной центр для пожилых людей из дома управляющего мызой в молодежный центр.

На следующий день Руть Леуна, которая тогда еще была руководителем дневного центра, поинтересовалась у сотрудника волостного управления, с которым она ранее общалась по работе, возможно ли еще что-нибудь сделать, чтобы вернуться в "свой" дом. Договорились встретиться в молодежном центре в четыре часа и обсудить этот вопрос.

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