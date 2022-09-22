Перевод Майдлаского дневного центра для пожилых людей продолжает подогревать страсти

На следующий день Руть Леуна, которая тогда еще была руководителем дневного центра, поинтересовалась у сотрудника волостного управления, с которым она ранее общалась по работе, возможно ли еще что-нибудь сделать, чтобы вернуться в "свой" дом. Договорились встретиться в молодежном центре в четыре часа и обсудить этот вопрос.