Люганузеское волостное управление вынесло предупреждение молодежному работнику Майдлаского молодежного центра Герри Аламетс за то, что пожилые люди, переведенные в центр, якобы организовали там политическое собрание.
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Перевод Майдлаского дневного центра для пожилых людей продолжает подогревать страсти
Перевод Майдлаского дневного центра для пожилых людей продолжает подогревать страсти
Во вторник на прошлой неделе Люганузеское волостное управление принудительно перевело Майдлаский дневной центр для пожилых людей из дома управляющего мызой в молодежный центр.