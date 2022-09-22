Ида-вируским учителям - зарплату в 3000 евро: "Немного невероятно, чтобы быть правдой"

Министр образования и науки Тынис Лукас ("Isamaa") обещает, что преподающие в Ида-Вирумаа на эстонском языке учителя станут получать с осени следующего года зарплату с коэффициентом 1,5, а детсадовские учителя - с коэффициентом 1,3. Поскольку средняя учительская зарплата составит в следующем году 2048 евро, то в Ида-Вирумаа преподающий на эстонском языке учитель сможет рассчитывать за зарплату 3000 евро в месяц, сказал Лукас газете "Postimees".

Более высокая, нежели в других регионах, надбавка к зарплате предусмотрена для всех, кто преподает в Ида-Вирумаа на эстонском языке. "Как для тех, кто учит там уже сейчас, так и для тех, кто готов прийти на помощь", - подтвердила министерский советник по коммуникациям Айре Койк "Северному побережью".