"Зарплата в 3000 евро в Ида-Вирумаа для учителей, преподающих на эстонском языке, - это чрезвычайно хорошая новость. Даже немного невероятно, чтобы быть правдой", - прокомментировал директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур.
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Ида-вируским учителям - зарплату в 3000 евро: "Немного невероятно, чтобы быть правдой"
Ида-вируским учителям - зарплату в 3000 евро: "Немного невероятно, чтобы быть правдой"
Министр образования и науки Тынис Лукас ("Isamaa") обещает, что преподающие в Ида-Вирумаа на эстонском языке учителя станут получать с осени следующего года зарплату с коэффициентом 1,5, а детсадовские учителя - с коэффициентом 1,3. Поскольку средняя учительская зарплата составит в следующем году 2048 евро, то в Ида-Вирумаа преподающий на эстонском языке учитель сможет рассчитывать за зарплату 3000 евро в месяц, сказал Лукас газете "Postimees".