В эту субботу вновь состоится Йыхвиский народный бег - отменявшееся два последних года ида-вирумааское мероприятие народного спорта с давними традициями, а местом старта-финиша станет новый городской стадион.
Йыхвиский народный бег снова пробуждается к жизни
Один из организаторов 35-го народного бега Аллан Валк надеется, что на основных дистанциях - 10 км и 5 км - на старт выйдут в общем 200 участников. Когда забег состоялся в последний раз в 2019 году, участников было около 400. "Сейчас количество участников стало меньше почти во всех мероприятиях. Организация сейчас также сложнее, чем раньше. Но важно, чтобы этот забег был возрожден, и он также станет последним этапом ида-вирумааской серии забегов в этом году", - сказал он.
По словам Валка, более длинные дистанции будут пролегать от стадиона по пешеходному арочному мосту до концертного зала, а затем по тоннелю променада на другую сторону железной дороги. Трасса пройдет по улицам города Йыхви и через туннель возвратится в парк. Финишный рывок бегуны смогут сделать на стадионном круге. По словам Валка, в организации забега помогут многочисленные кайтселийтчики, которые будут дежурить на трассе в местах пересечения с проезжей частью.