Йыхвиский народный бег снова пробуждается к жизни

Один из организаторов 35-го народного бега Аллан Валк надеется, что на основных дистанциях - 10 км и 5 км - на старт выйдут в общем 200 участников. Когда забег состоялся в последний раз в 2019 году, участников было около 400. "Сейчас количество участников стало меньше почти во всех мероприятиях. Организация сейчас также сложнее, чем раньше. Но важно, чтобы этот забег был возрожден, и он также станет последним этапом ида-вирумааской серии забегов в этом году", - сказал он.