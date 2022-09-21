20 сентября на двух нарвских пограничных пунктах не пропустили в Эстонию 12 граждан Российской Федерации, 8 граждан Украины и одного гражданина Республики Гана.
На границе отправили обратно 12 российских и 8 украинских граждан
На границе отправили обратно 12 российских и 8 украинских граждан
Полиция сообщила, что отправленные назад не были военными беженцами, у них не имелось законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, так как представленная ими относительно цели приезда информация была путанной и у них отсутствовали соответствующие документы, которые оправдывали бы цель и условия поездки.