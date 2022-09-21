Чт, 22.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

На границе отправили обратно 12 российских и 8 украинских граждан

Северное побережье
На границе отправили обратно 12 российских и 8 украинских граждан
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Sander Ilvest

20 сентября на двух нарвских пограничных пунктах не пропустили в Эстонию 12 граждан Российской Федерации, 8 граждан Украины и одного гражданина Республики Гана.

Полиция сообщила, что отправленные назад не были военными беженцами, у них не имелось законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, так как представленная ими относительно цели приезда информация была путанной и у них отсутствовали соответствующие документы, которые оправдывали бы цель и условия поездки.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх