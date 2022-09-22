В жесткой конкуренции продовольственных магазинов в Йыхви первым сдался "Rimi"

Представитель "Rimi" Катрин Батс сказала, что закрытие магазина обусловлено рыночной ситуацией. "Мы должны рационально смотреть на оборот по продаже и в то же время учитывать постоянно растущие расходы на электроэнергию и другие статьи", - отметила она, признав, что на закрытие магазина также повлияла обострившаяся за последние годы конкуренция на торговом рынке Йыхви.

Когда "Rimi" открыл свои двери в ноябре 2002 года после завершения строительства первой части центра "Tsentraal", это был один из первых магазинов в Йыхви с современной обстановкой. Позже пришли "Selver" и "Maxima", и в отдельно построенное здание переехал продуктовый магазин "Grossi". В конце 2019 года "Coop" открыл крупнейший в регионе продуктовый магазин площадью 3500 квадратных метров в построенном "Pargi Keskus", этим летом свои двери распахнул также "Lidl". В то же время количество жителей Йыхви за последние пару десятилетий уменьшилось на несколько тысяч.