Магазин "Rimi", который уже почти 20 лет работает рядом с центральной площадью Йыхви, в это воскресенье окончательно закроет свои двери, и 14 продавцам придется найти новую работу.
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В жесткой конкуренции продовольственных магазинов в Йыхви первым сдался "Rimi"
В жесткой конкуренции продовольственных магазинов в Йыхви первым сдался "Rimi"
Представитель "Rimi" Катрин Батс сказала, что закрытие магазина обусловлено рыночной ситуацией. "Мы должны рационально смотреть на оборот по продаже и в то же время учитывать постоянно растущие расходы на электроэнергию и другие статьи", - отметила она, признав, что на закрытие магазина также повлияла обострившаяся за последние годы конкуренция на торговом рынке Йыхви.